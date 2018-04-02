وفاة الروائي المصري الشهير أحمد خالد توفيق

توفي الروائي المصري الشهير، أحمد خالد توفيق، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ56 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفق أحد أصدقائه المقربين عبر موقع “فيسبوك”.

وكتب صديق الراحل، الدكتور أيمن الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش بلغني الآن”.

وتابع الجندي: “أعتذر عن الرد على أي مكالمة هاتفية فأنا لا أستطيع استيعاب الخبر حتى الآن. أفضل ما تفعلونه الآن هو الدعاء له بالرحمة. هذا ما سينفعه بعد أن غادر دنيانا الفانية”.

وأحمد خالد توفيق من مواليد حزيران/ يونيو 1962، هو طبيب وأديب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بـ”العراب”.

ولد توفيق في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في مصر، وتخرج من كلية الطب في جامعة طنطا العام 1985 وحصل على الدكتوراة في طب المناطق الحارة عام 1997.