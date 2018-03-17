كتاب أبو جفين “توصون شيء ولاش” يحقق مبيعات كبيرة.. وكاتب سعودي بارز: يستحق التكريم

رغم ما أثير حوله من جدل واسع على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، إلا أن كتاب نجم مواقع التواصل الشاب السعودي عبدالرحمن بن جفين القحطاني المشهور بـ “أبو جفين” (14 عامًا) حقق مبيعات كبيرة، وفقًا لما أعلنه صاحبه خلال حديث لإحدى وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت صحيفة “عاجل” المحلية عن أبو جفين قوله إن الطبعة الأولى من كتابه نفدت من الأسواق. مشيرًا إلى أن العدد الإجماليّ لمبيعاته وصل إلى 3000 كتاب، وأن 5000 نسخة أخرى ستصل المعرض خلال الساعات المقبلة.

ومن جهة أخرى كشف “أبو جفين” أنه مُنع من توقيع كتابه في المعرض، موضحًا أنه تم استدعاؤه عندما كان داخل المعرض، ليطلب منه المسؤولون عدم صعود المنصة المخصصة لتوقيع المؤلفين دون إيضاح الأسباب.

وقال إن هناك أشخاصًا، أو جهاتٍ، يعملون ضده دون علمه بدوافع ذلك. مشيرًا إلى نيته المطالبة بحقه في الصعود إلى منصة التوقيع المكفولة للمؤلفين.

ورغم عاصفة الانتقادات التي يواجهها “أبوجفين”، إلا أنه تلقَّى مؤازرة من مثقفين بارزين في المملكة، حيث غرَّد الكاتب السعودي المعروف عبدالرحمن الراشد:”#أبوجفين يستحق التكريم على كتابه، إنه درس رائع أسس لمفهوم حق النشر ضد من يريدون احتكار الذوق العام، ويستحق منحه جائزة على خوضه معركة الرأي العام، وإن لم يعجبك أبو جفين، فلديك خيار واحد: لا تشترِ كتابه، لكن ليس من حقك منعه”.

#ابوجفين يستحق التكريم على كتابه درس رائع أسس لمفهوم حق النشر ضد من يريدون احتكار الذوق العام.

ويستأهل منحه جائزة على خوضه معركة الرأي العام.

إن لم يعجبك ابو جفين لك خيار واحد: لا تشتري كتابه لكن ليس من حقك منعه. #معرض_الكتاب_محتوى_فارغ https://t.co/Q657W8Dt4j — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) March 16, 2018

وفي ردٍ على بعض منتقدي أبوجفين كتب الراشد: “مع احترامي، تذكروا أنه انتهى زمن الوصاية على المجتمع. #أبوجفين سيكتب ما يعجبه، شاء من شاء، وقرأ من قرأ، وامتنع من امتنع، وحدود وصايتكم على أطفالكم في بيوتكم، هذا إن استطعتم.”

مع احترامي، تذكروا انتهى زمن الوصاية على المجتمع. #ابوجفين سيكتب ما يعجبه، شاء من شاء، وقرأ من قرأ، وامتنع من امتنع.

حدود وصايتكم على اطفالكم في بيوتكم هذا ان استطعتم. — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) March 16, 2018

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