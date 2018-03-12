القضاء المغربي يأمر بسحب كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة” من المكتبات

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في المغرب، الإثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بسحب كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”، من المكتبات بناء على مقتضيات المواد 71 و104 و106 من قانون الصحافة والنشر المعمول به في البلاد.

ويأتي هذا الحكم على خلفية الطلب الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي السابق، عبدالفتاح لبجيوي، الذي يقضي بحجز الكتاب لمؤلفه رشيد أيلال؛ كون صفحاته تتضمن “مسًا صريحًا بالأمن الروحي للمواطنين المغاربة ومخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها”.

وتعليقًا على هذا الحكم، أبدى مؤلف الكتاب رشيد أيلال تفاجؤه بالحكم، قائلًا إن “المجلس العلمي الأعلى هو المخول بالبت في مثل هذه القضايا وليس القضاء”.

وحسب المؤلف، يناقش الكتاب ما اعتبره “خرافات تحيط بصحيح البخاري ومؤلفه”، في حين يتناول الكتاب بالتحليل نحو 70 مخطوطة من مخطوطات كتاب صحيح البخاري، الذي ظل لقرون مثار جدل واسع بين الفقهاء والمحدثين والمثقفين.

ووفقًا للمؤلف، فقد وضع الكتاب “حدًا لهذا الجدل بشكل صارم عبر دراسة علمية متأنية وموثقة من مصادرها المعتمدة”.

وكان الشيخ السلفي المغربي عبدالله أعياش، الشهير بالشيخ المكناسي، دعا في وقت سابق إلى “إحراق وإتلاف نسخ الكتاب”، مشيرًا إلى أنه “يحق لكل مسلم صادق في إسلامه ألا يلتفت إلى هذا الكتاب إلا بالرد المبطل لمزاعمه المتهالكة”.