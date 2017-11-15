سعودي ومصري يفوزان بجائزة للسلطان قابوس

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة.

وفاز بالجائزة في مجال الدراسات الاقتصادية، المصري جلال الدين أحمد أمين، وفي مجال النقد الأدبي، السعودي سعد بن عبد الرحمن البازعي، في حين حُجبت الجائزة في مجال التصميم المعماري؛ “لعدم رقي أعمال الأسماء المترشحة في هذا المجال لمستوى أهمية وأهداف الجائزة”.

وقال حبيب بن محمد الريامي، الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، خلال مؤتمر صحفي “إن الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات مخصصة للعرب، وهي الدراسات الاقتصادية في فرع الثقافة، والتصميم المعماري في فرع الفنون، والنقد الأدبي في فرع الآداب”.

وبلغ مجموع الأسماء المرشحة للجائزة هذا العام 27 اسمًا في مجال الدراسات الاقتصادية، و28 اسمًا في مجال النقد الأدبي، و22 اسمًا في مجال التصميم المعماري، وينال الفائزون وسام السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب إضافة إلى جائزة مالية.

وتأسست الجائزة في 2011، على أن يتم منحها بالتناوب، بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيها العُمانيون إلى جانب أشقائهم العرب، وفي عام آخر للعُمانيين فقط، لتكون الجائزة مؤشرًا للحالة الثقافية والفنية والأدبية على المستويين المحلي والعربي.