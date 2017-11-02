تاج الدين عبد الحق يوقع كتابه “للخلف دُر” بمعرض الشارقة الدولي للكتاب (صور وفيديو)

وقع الزميل تاج الدين عبد الحق، رئيس تحرير شبكة إرم الإخبارية ،مساء أمس، كتابه الجديد “للخلف دُر” والطبعة الثانية من كتابه الأول “أعلام وإعلام”، وذلك على هامش الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقد شهد حفل التوقيع، حضور لفيف من المثقفين والإعلاميين، الذين حرصوا على اقتناء نسخهم من كتابين وثقا ،بالحس الصحافي، مسار تجربة تمتد لأربعين عامًا، كان صاحبها شاهدًا على تحولات وتقلبات عالمنا العربي.

وقد عبر بعض الصحافيين، عن أهمية الكتابين ؛كونهما نتاج تجربة طويلة من التراكمات في المجال الإعلامي، وباعتبارهما يرصدان ملامح من التحولات ،التي عرفها العالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي ،وحتى اليوم.

ويعد كتاب “للخلف دُر”، عملًا أدبيًا توثيقيًا لبعض ما نشره المؤلف طوال أربعة عقود ،من مقالات برعت في التقاط مكامن الخلل بين الديني والسياسي في الخطاب العربي العام.

فيما يسلط كتاب “أعلام وإعلام” الصادر عن دار نهضة مصر بـ (240) صفحة، الضوء على شخصيات سياسية ،وإعلامية ،ارتبط بها المؤلف خلال مسيرته المهنية في الإمارات، وعمله في الصحافة العربية منذ منتصف السبعينيات ،وحتى الآن.

يشار إلى أن حفل توقيع كتابي الزميل تاج الدين عبد الحق ،أمس، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، جاء بعد أيام قليلة من حضور لافت للكتابين في معرض عمان الدولي للكتاب.