“حتى مطلع الشغف”.. رواية جديدة لموسى برهومة في معرض الشارقة الدولي

يوقع الكاتب والإعلامي الأردني موسى برهومة يوم الجمعة المقبل، روايته “حتى مطلع الشغف”، وذلك ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب‎.

وتتناول الرواية مفهوم الحب من زاوية تأملية فلسفية، من خلال حكاية صحفية ترغب في كتابة رواية، حيث تشرع في استذكار تجارب شخصية لها ولسواها عبر تيارات وعي تجعل الأصوات تتعدّد في الرواية.

وتنأى الرواية عن البناء التقليدي في السرد وبناء الحدث وتميل إلى أن تكون أشبه برواية أفكار تمتزج فيها المشاعر بالفلسفات، من دون أن تسعى إلى التشبّث بيقين نهائي، كما تطرح الرواية الأسئلة الجريئة المتصلة بنداءات وشكوك من دون إطلاق أحكام أخلاقية جازمة.

يشار إلى أن الكاتب عمل في مجال الصحافة لأكثر من ثلاثين عاما ويحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة، ويعمل حالياً أستاذاً للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي وله كتب منشورة منها ” هذا كتابي” و” التراث العربي والعقل المادي “و الناطقون بلسان السماء” .