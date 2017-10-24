وسط معالم الأقصر الفرعونية.. تونسيون ومصريون يتحدون الإرهاب بالفنون (صور)

اختار مثقفون تونسيون ومصريون، مواجهة التطرف، بالشِعر والفنون، والإصدارات الثقافية، وذلك على أرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017.

وافتُتح معرض الأقصر الثالث للكتاب، في ساحة معبد الأقصر الفرعوني، أمس الإثنين، وسط حضور جماهيري لافت، وبحضور كل من وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ووزير الشؤون الثقافية التونسي الدكتور محمد زين العابدين، ومحافظ الأقصر محمد بدر، وسفير الجمهورية التونسية بالقاهرة نجيب المنيف.

وضم المعرض الذي يستمر حتى الأول من كانون الثاني/ نوفمبر المقبل، جناحًا للكتب والإصدارات التونسية، وآخر إصدارات الهيئة العامة للكتاب المصرية، إضافة إلى عدد من دور النشر الأخرى، إلى جانب مخيم مختص بتقديم الأنشطة الثقافية على مدار أيام المعرض.

وعقب افتتاح المعرض، توجه الوزيران ومحافظ الأقصر والسفير التونسي، إلى قصر ثقافة الأقصر لافتتاح فعاليات برنامج الأيام الثقافية التونسية بالأقصر، حيث افتتحوا معرضًا للفن التشكيلي حول مدرسة تونس، ثم تم تنظيم احتفالية فنية احتفاء بانطلاق الأيام الثقافية التونسية بالأقصر، التي تستمر خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر، وتشمل تقديم مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية التونسية إلى جانب مجموعة من المحاضرات والمداخلات والمراوحات الشعرية، وإقامة معرض للفن التشكيلي المعاصر.

ووصف وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، أن فعاليات الثقافة التونسية في الأقصر، بأنها “تظاهرة فكرية، في مواجهة العنف والإرهاب، وأنها تحولت بالفعل إلى ما يشبه التظاهر العربي ضد قوى العنف والتطرف والقتل والإرهاب”.

من جانبه عبر وزير الشؤون الثقافية التونسي الدكتور محمد زين العابدين، عن دواعي اعتزازه بالتواجد في مصر وتحديدًا في الأقصر التي أخذت المشعل من مدينة صفاقس التونسية كعاصمة للثقافة العربية، مشيرًا إلى أن هذا التداول بين مدننا التاريخية في حقل الإبداع الثقافي والفني خير دليل على أن حضارتنا العربية صامدة أمام كل التحديات.