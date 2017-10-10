الزميل تاج الدين عبدالحق يوقع كتابه الجديد “للخلف در” في معرض عمان الدولي للكتاب (فيديو)

وقع الزميل تاج الدين عبد الحق رئيس تحرير شبكة “إرم نيوز” الإخبارية، كتابه الجديد “للخلف در” والطبعة الثانية من كتابه “أعلام وإعلام”، وذلك على هامش معرض “عمان الدولي للكتاب”.

وتوافد على زاوية “ناشرون الآن” حيث وقع عبد الحق كتابيه، عدد كبير من الكُتاب والأدباء والمهتمين للحصول على نسخ من إصدارين وثقا جوانب من واقع عربي عايشه المؤلف، وأرخه باللحظة.

وكتاب للخلف در، عمل أدبي توثيقي لبعض ما نشره المؤلف طوال أربعة عقود من مقالات برعت في التقاط مكامن الخلل بين الديني والسياسي في الخطاب العربي العام.

فيما يسلط كتاب “أعلام وإعلام” الصادر عن دار نهضة مصر بـ (240) صفحة، الضوء على شخصيات سياسية وإعلامية ارتبط بها المؤلف خلال مسيرته المهنية في الإمارات، وعمله في الصحافة العربية منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن.