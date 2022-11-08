وفاة الأديب السوري عادل محمود

رحل، مساء اليوم الاثنين، في دمشق، الشاعر والروائي السوري عادل محمود بعد معاناة مع المرض.

ويعتبر عادل محمود (1946– 2022) صاحب أسلوب متميز في الكتابة الشعرية، وقد صدرت مجموعته الأولى (قمصان زرقاء للجثث الفاخرة) عام 1979، ثم أتبعها بنحو عشر مجموعات شعرية، منها (ضفتاه من حجر – 1981) و(مسودات عن العالم 1982) و(الليل أفضل أنواع الإنسان – 2015).

وانتقل محمود عام 2008 لكتابة الرواية، وفاز بجائزة دبي الثقافية للإبداع – الدورة الخامسة، عن روايته (إلى الأبد ويوم).

وشاء القدر ألا يعلم الكاتب الراحل عادل محمود بفوزه منذ أيام بجائزة السيناريو في مهرجان قرطاج السينمائي، عن النص الذي كتبه لفيلم "الطريق" من إخراج عبد اللطيف عبد الحميد، حيث كان محمود راقداً في المشفى بحالة غيبوبة.

وكتب عادل محمود المقال الصحفي والقصة القصيرة والرواية إلى جانب الشعر الذي كان ملعبه الأساسي، وقد حملت نصوصه أسلوب وأحلام جيل الأربعينيات بعد موجة الحداثة الأولى التي شهدتها قصيدة التفعيلة والنثر.