جبل الجلود.. مدينة تختزل تاريخ تونس بتقلباته وتناقضاته

يعود الكاتب التونسي توفيق العلوي في روايته "جبل الجلود" إلى مسقط رأسه، الذي يحمل نفس الاسم، حيث سبق أن صرح أنه رغب في تخصيص روايته لمدينته التي يرى أنها ذات تاريخ ظلت بعض ملامحه مجهولة.

ويرصد العلوي في "جبل الجلود" ملامح من تاريخ المدينة ونضالاتها ضد المستعمر، والحركة السياسية والنقابية العميقة في جذورها، التي ساهمت في تشكيل العديد من الأحداث الوطنية في البلاد، كما تميز أهلها كذلك في المجال الرياضي في أربعينيات القرن الماضي.