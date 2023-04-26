جبل الجلود.. مدينة تختزل تاريخ تونس بتقلباته وتناقضاته
يعود الكاتب التونسي توفيق العلوي في روايته "جبل الجلود" إلى مسقط رأسه، الذي يحمل نفس الاسم، حيث سبق أن صرح أنه رغب في تخصيص روايته لمدينته التي يرى أنها ذات تاريخ ظلت بعض ملامحه مجهولة.
ويرصد العلوي في "جبل الجلود" ملامح من تاريخ المدينة ونضالاتها ضد المستعمر، والحركة السياسية والنقابية العميقة في جذورها، التي ساهمت في تشكيل العديد من الأحداث الوطنية في البلاد، كما تميز أهلها كذلك في المجال الرياضي في أربعينيات القرن الماضي.
ويقول توفيق العلوي: "غير أنّ كلّ هذا وإن تعلّق بالتاريخ، فإنّ الرواية ليست البتّة رواية تاريخيّة، إنّما هي مزيج فنّيّ بين الواقع والإبداع، بين الحقيقة والخيال، رواية واقعيّة، بمفهوم الواقعيّة في الأدب، ما وقع، وما يمكن أن يقع، كذا تجسّد الأمر في الأحداث وتطوّراتها، والشخصيّات وأنماطها".
وبدوره، يقدم الناقد محمد بن محمد الخبو، الرواية، بالقول إنها "نص ملحمي" بطله "تاريخ تونس المعاصر بتقلباته وتناقضاته".
شخصيات الرواية
في عنوانها الفرعي "نيران جاشي"، سيستكشف قارئ "جبل الجلود"، قصة عاطفية مؤثرة جرت أحداثها في المدينة.
وتجسد الرواية دفاعات المدينة عن كيانها ضد ما أسماه كاتبها "قسوة الطبيعة وشرور الصناعات المختلفة". فبحسب العلوي، "تعلقت رئتا المدينة بالحياة رغم البيئة الملوّثة، وحافظ قلبها على انتظام نبضاته رغم الهزّات، وصارع عقلها مضارّ الجهل والأمّيّة، كان ذلك عبر التاريخ إلى فترة سياسيّة، مدارها الثورة التونسية وسنواتها اللاحقة".
ويضيف الكاتب التونسي: "شخصيات الرواية تحمل صفات تختصّ بها المدينة، وثقافة شعبيّة راوحت بين الجدّ بالهزل، واختلطت فيها المشاعر، الكره الشبيه بالحبّ، والحبّ المصارع لشرور البشر. شخصيّات تضطرّك للتعاطف معها حينا، وتتساءل عن أسباب تصرفاتها أحيانا".
توفيق العلوي
يمتاز توفيق العلوي، وهو مختص في اللغة واللسانيات، بأسلوبه السردي الذي يتراوح بين الجد والهزل، بينما يتعمد أن يجعل القارئ يلهث في شوق مستمر خلف أحداث روايته.
وتعد "جبل الجلود" الرواية الرابعة لتوفيق العلوي، بعد روايتي "تعويذة العيفة" و"ترنيمة مريم" والمجموعة القصصية "سعادة خاصة جدا" وهي الإصدار الثاني له لدى دار محمد علي للنشر بعد "نحو الشوارع" المصنف ضمن الدراسات.
وتقع "جبل الجلود" في 390 صفحة عن دار محمد علي الحامي للنشر ضمن سلسلة تحمل عنوان "فتون".