على مدار العام.. مواسم ثقافية مُزهرة تعيشها البحرين

ووفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" اليوم، ضمن التقرير الثقافي الدوري للدول الأعضاء في الاتحاد، كان للحفلات الفنية الساهرة التي استضافها مسرح الدانة نصيب كبير من هذا النجاح والإقبال، حيث شهد المسرح- الذي بات وجهة ترفيهية بارزة في مملكة البحرين - استضافة عدد من ألمع نجوم الطرب والغناء الخليجي والعربي، وإقامة حفلات موسيقية كاملة العدد لأشهر الموسيقيين وقادة الأوركسترا العالميين أبرزها حفل الموسيقار الفرنسي العالمي أندريه ريو، الذي شهد نجاحاً منقطع النظير واهتماماً عالمياً بالحفل وتابعه الإعلام العربي والعالمي بكثير من الاهتمام والاستحسان.

وبنسخته السابعة عشرة، عاد مهرجان ربيع الثقافة في فبراير/شباط 2023 في توقيته السنوي، مقدماً كعادته حزمة من أكبر العروض والأنشطة الثقافية التي نظمتها كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، بالتعاون مع مساحة الرواق للفنون، ودار البارح للفنون التشكيلية، وآرت كونسبت /"Art Concept".