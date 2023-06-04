على مدار العام.. مواسم ثقافية مُزهرة تعيشها البحرين
شهدت مملكة البحرين نشاطاً ثقافياً واسعاً ونقطة انطلاق فني ملموس من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي نظمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار مع شركائها المحليين والإقليميين لتقديم باقة متنوعة وثرية من البرامج والمواسم الثقافية والفنية والأدبية، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً واستحساناً في الأوساط الثقافية محلياً وخليجياً.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" اليوم، ضمن التقرير الثقافي الدوري للدول الأعضاء في الاتحاد، كان للحفلات الفنية الساهرة التي استضافها مسرح الدانة نصيب كبير من هذا النجاح والإقبال، حيث شهد المسرح- الذي بات وجهة ترفيهية بارزة في مملكة البحرين - استضافة عدد من ألمع نجوم الطرب والغناء الخليجي والعربي، وإقامة حفلات موسيقية كاملة العدد لأشهر الموسيقيين وقادة الأوركسترا العالميين أبرزها حفل الموسيقار الفرنسي العالمي أندريه ريو، الذي شهد نجاحاً منقطع النظير واهتماماً عالمياً بالحفل وتابعه الإعلام العربي والعالمي بكثير من الاهتمام والاستحسان.
وبنسخته السابعة عشرة، عاد مهرجان ربيع الثقافة في فبراير/شباط 2023 في توقيته السنوي، مقدماً كعادته حزمة من أكبر العروض والأنشطة الثقافية التي نظمتها كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، بالتعاون مع مساحة الرواق للفنون، ودار البارح للفنون التشكيلية، وآرت كونسبت /"Art Concept".
وأكد رئيس هيئة البحرين للثقافة، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، أن مهرجان ربيع الثقافة هو الموعد السنوي المنتظر لصنع اللقاء الثقافي بين مملكة البحرين والعالم، مبينا أن المهرجان في نسخته السابعة عشر هذا العام، روعي في برامجه وفعالياته أن يكون جزءاً من الرؤية الوطنية الأكبر للترويج للبحرين كمركز للإنتاج الحضاري ومساحة إبداعية حرة يمكن لجميع الثقافات من حول العالم أن تجد فيها مقوّماتها الإنسانية المشتركة.
وفي مارس(آذار) 2023، أقامت جمعية البحرين للفن المعاصر معرض نتائج "ملتقى الخليج للفنون" بمشاركة 160 فنانا من 17 دولة خليجية وعربية.
وبمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، أقامت جمعية البحرين للفنون التشكيلية في أبريل/نيسان 2023، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، المعرض الجماعي "أجيال" تحت رعاية رئيس المجلس الوطني للفنون الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.
واحتفى المعرض بالأجيال الفنية البحرينية من حيث الموضوعات والمدارس التشكيلية التي تركت أثراً وبصمة منذ بدايات القرن العشرين، حيث كانت البحرين من الدول السباقة في نشأة الحركة الفنية التشكيلية خليجياً، مستندة إلى إرث حضاري عريق وانفتاح على مختلف الثقافات، وكانت البدايات على يد مجموعة من الفنانين الأوائل، الذين أخذوا من البيئة المحلية كالبحر والغوص والقصص الفولكلورية وغيرها من تأثير المدارس الفنية، مواضيع لأعمالهم التشكيلية.
وافتتح أخيرا معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية التاسع والأربعين لتتواصل أعماله من مايو /أيار وحتى يوليو/تموز 2023، بمشاركة 55 فناناً ونحاتاً يجتمعون في منصة إبداعية يحتضنها متحف البحرين الوطني.
ويعتبر المعرض حدثاً سنوياً بارزاً على روزنامة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث أثبت نجاحه واستمراريته لقرابة نصف قرن، فهو المكان الذي يشترك في قص تاريخ ومستقبل الفن التشكيلي المزدهر بأفكار مجموعة المواهب والمسارات والمدارس الفنية التي يقودها رواد هذا الفن في المنطقة لتقديم أعمالٍ فريدة من خلال الوسائط المتعددة والرسم والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والمنشآت، والفيديو.