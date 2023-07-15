أحمد الردعان يعلن عن جزء جديد من "العزا ما رد ميت للحياة"

يستعد الشاعر أحمد عبدالله الردعان، لإصدار جزء جديد من ديوان شعره "العزا ما رد ميت للحياة" في عدد من الدول العربية، وذلك في مواصلته لسلسلة إصداراته الشعرية التي بدأها مع "هذا أنا"، والجزئين الأول والثاني من "العزا ما رد ميت للحياة".

ويقول الردعان عن ديوانه، "عندما يبكيك شخص ستجد أشخاصًا آخرين قادرين على إسعادك، وعندما يخونك شخص ستجد أشخاصًا آخرين قادرين أن يكونوا على قدر من الوفاء، الخلل ليس بالبشر.. إنما باختياراتنا فأحسنوا الاختيار".

ويؤكد الشاعر الكويتي أن ديوانه "العزا ما رد ميت للحياة"، كان الأكثر مبيعًا في معرض الكويت الدولي للكتاب، لما تميز به الديوان من موضوعات شعرية مهمة أثرت في الجمهور الكويتي.

وأضاف أن الأفكار التي تناولها الديوان تخاطب الجماهير بشكل ومحتوى شعري مختلف؛ لذا قرر طباعة نسخ جديدة منه، خاصة بعد الإقبال الكبير عليه.