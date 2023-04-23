اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للكتاب

احتفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، باليوم العالمي للكتاب، الذي يحتفل العالم به في 23 نيسان من كل عام، وهو احتفال يشمل أيضاً الاحتفال بحقوق الكتاب والمؤلفين.

وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر": "يوماً عالمياً سعيداً للكتاب وحقوق المؤلف، دعونا نحتفي بقدرة الكتب على السفر بنا إلى عوالم جديدة وتوسيع آفاقنا وإطلاق العنان لمخيّلتنا، فما هو الكتاب الذي غيّر حياتك؟".