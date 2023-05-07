إياد العملة يذهب عبر كتابه "الحنين" إلى المفقود في حياتنا
يذهب الكاتب إياد العملة في كتابه "الحنين" الصادر، مؤخرًا، في عمّان عن دار " ناشرون وموزعون" إلى مفقود عزيز نبحث عنه في هذا العالم الذي بات يتصف بالوحشية والمادية.
كما يغوص في أعماق النفس الإنسانية المشوهة التي ابتعدت عمَّا جُبِلت عليه من الفطرة السليمة، والهدف السَّامي من وجودها في هذه الحياة.
ويذهب للخير والحبِّ والجمال، للزَّمان والمكان والذِّكرى والأهل والأحبة والخِلَّان، الحنين لأنفسنا، الحنين لكلِّ القيم الجميلة.
ويعبر الكاتب العملة في "الحنين" عن فكره نفسه، ومنظومته القيمية الأخلاقية في كثير ممَّا جادت به قريحته، وفاض به يراعه في خواطره وقصصه.
فيقول: "أنا أمتلك الحنين لكلِّ ما هو نبيل وجميل ومتوافق مع تعليمات ديني، أنا أمتلك الحنين لزوجتي وأولادي وعائلتي وأصدقائي، الحنين للقيم هو أوَّل محطات مراجعة الذات".
ثمَّ يحاول الكاتب تعميم ما يمتلكه من حنين؛ لينتقل من الأنا/ الذَاتية إلى الأنا/ الجمعية بطريقة لبقة غير مباشرة؛ إذ يرى أنَّه معكم –أيها القّرَّاء الأعزَّاء- ولكم جميعًا يكتب، لا لتقرأوا كتابه فقط، ولكن لتشاركوه لحظات الحنين لكلِّ ما هو قيّم وثمين.
وتأتي هذه الدَّفقات الكبيرة من "الحنين" في كتاب إياد العملة صغير الحجم في 122 صفحة من القطع المتوسط.
يذكر أن الرِّوائيَّ المهندس إياد العملة وُلد في عمّان، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الأردن، وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا.
وصدر له مؤلف علمي حول موضوع مكافحة التلوث في المنشآت الطبية، وعدد من الأعمال الأدبية، ومنها: «الميزانين»، قصص، «ويبقى الصوت حيًا»، رواية، «حب أرض جو» رواية.