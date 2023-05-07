إياد العملة يذهب عبر كتابه "الحنين" إلى المفقود في حياتنا

يذهب الكاتب إياد العملة في كتابه "الحنين" الصادر، مؤخرًا، في عمّان عن دار " ناشرون وموزعون" إلى مفقود عزيز نبحث عنه في هذا العالم الذي بات يتصف بالوحشية والمادية.

كما يغوص في أعماق النفس الإنسانية المشوهة التي ابتعدت عمَّا جُبِلت عليه من الفطرة السليمة، والهدف السَّامي من وجودها في هذه الحياة.

ويذهب للخير والحبِّ والجمال، للزَّمان والمكان والذِّكرى والأهل والأحبة والخِلَّان، الحنين لأنفسنا، الحنين لكلِّ القيم الجميلة.