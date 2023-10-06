ألمانيا تجذب السيّاح عبر الفن المعاصر
تتميز ألمانيا بمعالم سياحية فريدة، تجمع بين عراقة الماضي والتقاليد والمناظر الطبيعية الخلابة، فيما تتطلع الدولة الأوروبية إلى استقطاب السياح عبر طريق الفن المعاصر.
وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن تعاونه مع الفنان العالمي ساشا جفري، في إطار حملة "ألمانيا بين عراقة الماضي وتميز الحاضر - 51 موقعاً مدرجاً على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي"، لتشجع زوارها على استكشاف التراث الألماني الغني والوجهات الطبيعية الحيوية، وفق بيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز" نسخة منه.
وأقيمت الفعالية في استوديو جفري بدبي، حيث سلط المجلس الألماني الضوء على المواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو، مؤكداً أهمية عمل جفري في عام 2022 من خلال رسم 50 موقعاً مدرجاً على القائمة ضمن البرنامج الخاص بالذكرى الخمسين لاتفاقية التراث العالمي، بما فيها جزيرة المتاحف في برلين.
وتعليقاً على الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة لـ"إرم نيوز": "نسعى للترويج للسياحة وجذب الزوار من منطقة الخليج العربي إلى مدننا الجميلة، فألمانيا تتميز بالتنوع المجتمعي الفريد، والمناخ الذي لا مثيل له، وتجربة المأكولات الحلال، والتسوق الرائع، والمحلات والأنشطة والشوارع النابضة بالحياة.. نحن نقدم رفاهية لا حدود لها للأفراد والعائلات، في رحلة تستكشف التاريخ والثقافة والطبيعة.. فخورون بتراثنا ومواقعنا التي تتجاوز الخمسين والمدرجة على اليونسكو".
وأضافت يامينا: "يسرنا الترويج لحملة ألمانيا بين عراقة الماضي وتميز الحاضر - 51 موقعاً مدرجاً على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، من خلال تعاوننا مع الفنان المميز ساشا جفري الذي بذل جهوداً رائعة، حيث تجسد لوحاته الجمال الفريد من نوعه لجزيرة المتاحف في برلين، ونجاح ألمانيا خلال اجتماعات الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي التي أقيمت مؤخراً في الرياض في تسجيل الموقع 52 الخاص بها على قائمة التراث العالمي، ما يؤكد التزامنا بالحفاظ على تراثنا مع منح المسافرين الفرصة لخوض تجربة فريدة واستكشاف التفاصيل الغنية لألمانيا".
وتضم ألمانيا العديد من المواقع التاريخية، مثل القلاع والمتنزهات الطبيعية الساحرة إلى جانب المدن المميزة والوجهات التي تتميز بتصاميمها المعمارية الأنيقة، ما يوفر خيارات مثالية للزوار، سواء كانوا من عشاق التاريخ أو من محبي الطبيعة، أو من هواة الهندسة المعمارية، أو باحثين عن خوض تجارب ثقافية نابضة بالحياة.
ويمكن للزوار التعرف على نمط الحياة الفاخر للملوك والملكات من خلال زيارة القصور المميزة والقلاع الفريدة الواقعة في قلب الطبيعة الألمانية الساحرة، مثل قصر أوغستبورغ وفالكن لوست في مدينة برول، أو المبنى الغربي الكارولينغي وسيفيتاس كورفي.
ومن المعالم الصناعية التراثية التي تقدم للزوار رؤية فريدة من نوعها وتوضح أبرز الإنجازات التكنولوجية منجم راملسبيرغ، ونظام إدارة المياه في آوغسبورغ.
وبدوره، قال الفنان ساشا جفري لـ"إرم نيوز": "يسعدني التعاون مع المجلس الوطني الألماني للسياحة الذي استطاع الترويج لحملته الرائعة بطريقة مميزة من خلال المزج بين الفن والسفر، ما يجعل شراكتنا مثمرة وناجحة. ولطالما تطلعت للترويج للمواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث نواصل العمل على حماية المناطق والمعالم السياحية الاستثنائية، والتي تستحق الزيارة".
وأضاف جفري:" لديّ معارض في كل من لندن ونيويورك ودبي، وخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في الرسم، حيث نسعى من خلال الفن لربط الناس ببعضها البعض ومد الجسور بين الثقافات والحضارات والمجتمعات.. الفن شيء طبيعي وساحر وعاطفي، هو تواصل بين الناس، ورحلة إنسانية كبيرة".
جدير ذكره أن لوحة فنية للفنان ساشا جفري "أكبر لوحة فنية في العالم"، بيعت في مزاد بدبي مقابل نحو 228 مليون درهم، أي ما يعادل 62 مليون دولار، ما يجعلها من بين أغلى الأعمال الفنية على الإطلاق.
وبمساحة تبلغ 1980 متراً مربعاً، يعادل هذا العمل الفني، الذي يحمل عنوان "رحلة الإنسانية"، بحجمه أربعة ملاعب للرابطة الوطنية لكرة السلة.