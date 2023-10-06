ألمانيا تجذب السيّاح عبر الفن المعاصر

تتميز ألمانيا بمعالم سياحية فريدة، تجمع بين عراقة الماضي والتقاليد والمناظر الطبيعية الخلابة، فيما تتطلع الدولة الأوروبية إلى استقطاب السياح عبر طريق الفن المعاصر.

وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن تعاونه مع الفنان العالمي ساشا جفري، في إطار حملة "ألمانيا بين عراقة الماضي وتميز الحاضر - 51 موقعاً مدرجاً على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي"، لتشجع زوارها على استكشاف التراث الألماني الغني والوجهات الطبيعية الحيوية، وفق بيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز" نسخة منه.

وأقيمت الفعالية في استوديو جفري بدبي، حيث سلط المجلس الألماني الضوء على المواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو، مؤكداً أهمية عمل جفري في عام 2022 من خلال رسم 50 موقعاً مدرجاً على القائمة ضمن البرنامج الخاص بالذكرى الخمسين لاتفاقية التراث العالمي، بما فيها جزيرة المتاحف في برلين.