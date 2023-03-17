في "جيش من رجل واحد".. الشاعر العُماني عبد الله الرّيامي يبحث عن الحرية

يذهب الشاعر العماني عبد الله الرّيامي لتفكيك فكرة الحرية عند الإنسان، وإعادة تجميعها من خلال المادة الخام الصغيرة، شديدة الالتصاق بالجسد والحواس، عبر صور شعرية محملة بالرموز والإيحاءات حول علاقة الإنسان بالعالم، وبالأشياء المعتادة من حوله، وذلك عبر مجموعته الشعرية "جيش من رجل واحد"، الصادرة عن مُحترف أوكسجين للنشر، 2023.

وتبدو رؤية الشاعر للوجود، خلال قصائده، بالقيد المستمر على وعي الإنسان، ويعبّر خلال جمله الشعرية، عن معنى التخلص من ذلك، باحثا عن مهرب صغير، يمكّنه من الحصول على حرية، أو شعور مختلف عن السائد، كما لو أن الخيط انفكّ من الحذاء.

فيما تأتي، عبر قصائده، المفاهيم الكبرى في حياة المرء، على شاكلة الحصار، كما يفعل الحب، حين يكون إبرة للوقت، فيتغرّز جسد الإنسان بفعله.

وحتى الثياب في نصوص الريامي، تدلل على الثقل في علاقته مع الجسد، فيما تأتي الكلمات حسب رؤيته، وسيلة لإفراغ الصراخ الإنساني، وهي حينما تخرج فإنما تلتف لتحضن الإنسان وتخفف عنه، وطأة حزن العالم.