محمد نجيب محمد علي: قصيدة التفعيلة تحتمل فوضى العالم

ينتمي الشاعر السوداني محمد نجيب محمد علي إلى جيل الشعراء الذي حاول أن يخلق عوالم متميزة تخصه، باحثا بذلك عن" قصيدة أخرى أفلتت من أمراء الشعراء في عصرنا والسالف"، حسب وصفه.

ويقول نجيب محمد علي، في حوار مع "إرم نيوز"، إن قصيدة التفعيلة بوسعها أن تحمل كل فوضى هذا العالم وترتبه، ولكل قصيدة لحن يجري بدمها.

ومحمد نجيب محمد علي شاعر سوداني، حصل عام 2021 على "جائزة الطيب صالح العالمية للشعر"، ومن أعماله: "تعاويذ على شرفات الليل"، و"ضد الإحباط"، و"نداء الأجنحة"، و"دم العاصفة"، و"أناشيد الأسئلة"، و"حوارات في تدابير الراهن الثقافي"، وغيرها.