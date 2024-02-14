تعليمات رئاسية تلغي "تأجيل" معرض تونس الدولي للكتاب

أعادت تعليمات رئاسية في تونس صدرت، الثلاثاء، معرض تونس الدولي للكتاب، إلى موعده المحدد سابقاً في أبريل/ نيسان، بعد أيام من إعلان تأجيله لأجل غير محدد هذا العام.

وكان من المقرر تنظيم الدورة 38 للمعرض في الفترة من 19 - 28 أبريل/ نيسان قبل أن تعلن "المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية"، السبت، تأجيله لموعد يحدد لاحقاً.

وجاء تأجيل المعرض لموعد لاحق بسبب ارتباط "قصر المعارض بالكرم" الذي يستضيف المعرض، بحدث آخر يقام في ذات التوقيت، فيما قادت ضغوط ناشطين وجهات ثقافية لعودة المعرض لموعده السابق.

وأثار التأجيل حفيظة الوسط الثقافي في تونس ودفع "اتحاد الناشرين التونسيين" و"نقابة الكتبيين والموردين والموزعين" لإصدار بيان مشترك يعبر عن الاستياء العميق من القرار وتعليق تمثيلهما في الهيئة المنظمة للمعرض ولجانها ومقاطعة المشاركة في الدورة القادمة إذا تغير موعدها.