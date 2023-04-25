"ضمّة من زعتر بري في جملة مفيدة".. مقطوعات نثرية لإيناس فاهوم

تقدم الكاتبة الفلسطينية إيناس خورشيد فاهوم في كتابها "ضمّة من زعتر بري في جملة مفيدة" مجموعة من الكتابات الصوفية، النورانية، منطلقةً من فلسفةٍ عميقة لمعماريّة تثق بعالمها؛ ترسم خطوطه، معالمه، حدوده، بدقة المعمارية وصانعة الجمال.

تتلون الأفكار، وتتسارع وتتنوع وتتداخل في الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن؛ مؤشرةً على إبداع متشابك كغابة إستوائية.