السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي

فاز الشاعر السنغالي أمادو لامين صال بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، التي أُطلقت بمناسبة مهرجان الشعر الأفريقي الذي ينعقدُ في الرباط تحت شعار" قارتنا الأفريقية، أفقُنا الشعري"، خلال الفترة 5-7 مايو المقبل في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، تهدفُ الجائزة التي تحملُ دورتُها الأولى اسم الشاعر ليوبولد سيدار سنغور، إلى تكريم الشّعراء الأفارقة "الذين واظبوا على الوفاء للشّعر ولوعوده الجمالية والفنية والرؤيوية".

وتسعى إلى تقدير دورهم في "تمتين أواصر الصداقة والتّعاون بين شعريات أفريقيا وشعريات العالم، وترسيخ قيم الحوار الثقافي المنتج عبر بوابة الشعر".