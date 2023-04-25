السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي
فاز الشاعر السنغالي أمادو لامين صال بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، التي أُطلقت بمناسبة مهرجان الشعر الأفريقي الذي ينعقدُ في الرباط تحت شعار" قارتنا الأفريقية، أفقُنا الشعري"، خلال الفترة 5-7 مايو المقبل في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.
وحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، تهدفُ الجائزة التي تحملُ دورتُها الأولى اسم الشاعر ليوبولد سيدار سنغور، إلى تكريم الشّعراء الأفارقة "الذين واظبوا على الوفاء للشّعر ولوعوده الجمالية والفنية والرؤيوية".
وتسعى إلى تقدير دورهم في "تمتين أواصر الصداقة والتّعاون بين شعريات أفريقيا وشعريات العالم، وترسيخ قيم الحوار الثقافي المنتج عبر بوابة الشعر".
ووفقًا للجنة بيت الشعر في المغرب، فقد استحق أمادو لامين صال الجائزة "لكونه أحد المبدعين الذين نجحُوا في صوغ ملامح أدب أفريقي جديد، حتى وهو يكتب من خارج لغته الوطنية".
وجاء في بيان صحفي للجهة المنظمة أن الجائزة تمثل "تقديراً لممارسة إبداعية تغذّت من التقاليد الشّعرية الأفريقية الشفوية والمكتوبة، فشِعرُ أمادو لامين صال ظلَّ على مدى مسارٍ شعري طويل وممتّد يحملُ الشخصية السنغالية والروح الأفريقية الحريصة على الدّفاع عن تربة أفريقيا ومائها وكرامة أبنائها".
يشار إلى أن أمادو لامين صال أصدر عددًا من المؤلفات الشعرية، من بينها: "النوم الطويل للعيون"، و"في أماكن أخرى"، و"حلم بامبو"، فضلا عن أنه أسّس الدار الأفريقية للشّعر الدّولي والبيناليات الدّولية للشعر في العاصمة السنغالية، ودار نشر (feu de brousse) التي حازت جائزة وزارة الثّقافة والفرانكفونية من أجل دعم النشر (2007).
وقد نال عدة من الجوائز، منها الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية، وجائزة "تشيكايا أوتامسي" لمنتدى مدينة أصيلة، والجائزة الكبرى للشعر في مدينة تريستي الإيطالية، والجائزة الخاصة بالمهرجان الدّولي للشعر (ميهاي إيمينيسكو) الذي يقام في مدينة كرايوفا الرومانية (2014)، وجائزة "سيدار" الخاصّة بالثقافة والفنون في السنغال (2008).