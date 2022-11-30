مصر تدرج "رحلة العائلة المقدسة" على قائمة التراث الثقافي لليونسكو

نجح وفد مصر لدى اليونسكو بتسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو.

جاء ذلك خلال الدورة الـ 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022، في الرباط في المغرب.

وحظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حدَّ الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.

وعبر بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، قال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو إن اعتماد اليونسكو لملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" يؤكد ما يمثله ذلك الملف من رسالة رمزية بالغة الأهمية تقدمها مصر للعالم أجمع".

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك هو العنصر السابع الذي تنجح مصر في تسجيله على قوائم اتفاقية 2003 المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز.

وكان وفد مصر لدى اليونسكو برئاسة السفير علاء يوسف المندوب الدائم قد استبق انعقاد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بإجراء اتصالات مكثفة مع وفود الدول أعضاء اللجنة من أجل حشد التأييد الدولي اللازم لتسجيل الملف، وهي المساعي التي تكللت بحصول الملف على تأييد واسع لإدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.