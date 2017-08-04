وفاة المفكر المصري علي السمان عن 88 عامًا

نعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر، المفكر علي السمان، الذي توفي أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال المجلس في بيان إن مصر “خسرت قيمة وقامة كبيرة برحيل المفكر الكبير علي السمان الذي أسهم في العديد من القضايا، سواء الفكرية أو السياسية، كما كان له تاريخ كبير من الإنجازات في خدمة الوطن”.

وولد السمان في 1929، وحصل على “ليسانس” الحقوق من جامعة الإسكندرية العام 1953، ثم دبلوم في الدراسات العليا في القانون الدولي العام والعلوم السياسية من جامعة “جرونوبل” في فرنسا العام 1956، وبعده حصل على دكتوراة الدولة في القانون والعلوم السياسية من جامعة باريس العام 1966.

وعمل بالصحافة في بداية حياته العملية حتى عيّنه الرئيس الراحل أنور السادات مستشارًا للإعلام الخارجي من 1972 وحتى 1974.

تنقل بعد ذلك في العديد من المناصب، منها نائب رئيس اللجنة الدائمة للأزهر الشريف للحوار بين الأديان السماوية، ومستشار شيخ الأزهر لحوار الأديان، ورئيس لجنة الحوار والعلاقات الإسلامية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وكان آخر مناصبه رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام (أديك).

حصل على وسام شرف (ضابط النظام الوطني الفرنسي) العام 2012، وميدالية تقديرية من رئيس أساقفة كانتربري العام 2004 لجهوده في خدمة حوار الأديان.

وأجاد السمان الإنجليزية والفرنسية إلى جانب لغته العربية، وكتب مقالات للعديد من الصحف العربية والأجنبية، كما صدرت له أبحاث في مجالات مختلفة، ومن مؤلفاته كتاب “من ثورة إلى أخرى: مذكرات مواطن ملتزم في عهد عبد الناصر، والسادات، ومبارك”.