"العقل الحافي" لأمين الزاوي يقدّم مقاربة للعقل الجزائري

قال الروائي الجزائري الدكتور أمين الزاوي إن كتابه المعنون "العقل الحافي" يقدّم مقاربة للعقل الجزائري، ويوضح كيف يجعله شريكا حضاريا للآخر في صناعة مستقبل البشرية، فهوعبارة عن مقاربة للعقل الجزائري من خلال جوانب عديدة.

ونظم الزاوي، جلسة البيع بالتوقيع لكتاب "العقل الحافي" في صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ26، وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز قال "إذا أردنا فهم الجزائري علينا ربط سلوكاته وتصرفاته في علاقته بالتاريخ من خلال علاقته بالمرأة واللغة والهوية والدين، وهذه المفاصل والمحطات الأساسية يمكننا أن نطل من خلالها" .

ويضيف الروائي الجزائري "حينما نطرح التاريخ على الجزائري، فهو يرى تاريخه منفصلا عن البشرية، صحيح أن الافتخار بالتاريخ الوطني جميل لكن لا يجب أن يتحول إلى غيتو فكري جزائري، فالجزائري في علاقته بالتاريخ يحن عليه حتى يقتله، فهي علاقة سيكولوجيا تفسّر بالإقصاء وعدم المقاسمة مع الآخر".

وأضاف الزاوي قائلا: "أما علاقة الجزائري بالتديّن وليس الدين، فهي تتميز بالتطرف والمبالغة السياسية والمظهرية، فإذا وقفنا على علاقة الجزائري بالهوية، فحينما تطرح الهوية الأمازيغية يظهر وكأنه غاضب ويتنصل من أصوله الأمازيغية العريقة"