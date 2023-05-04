سعيد خطيبي: جائزة "الشيخ زايد" زادت من شعوري ككاتب بالمسؤولية

ما الذي جذبك تحديدا إلى أدب الرحلة؟ وبغض النظر عن الجائزة، هل ترى لها حضورا لافتا لدى القارئ العربي؟

وُلد الجزائري كي يعيش في تيه، تلك هي قناعتي. أتذكّر جملة كتبتها إيزابيل إيبرهارت التي عاشت وماتت في الجزائر، تقول فيها: «يجب أن نُطالب بحقّنا في التّشرّد». وهي تقصد الحقّ في التّرحال. فالجزائري يطوف الأصقاع كي يعود في الأخير إلى أرضه الأولى، تلك هي سيرة الأجداد أيضاً، ولست استثناءً. أرى أن هناك تعطّشا إلى أدب الرّحلة، لكن الظّروف تغيّرت. لم يعد التّرحال سهلاً مثلما كان في الماضي، ليس من السّهل الحصول على تأشيرة للعبور من جغرافيا إلى أخرى، فالحدود بين البلدان تزداد شراسة، كما أن الوضع الاقتصادي للكاتب العربي يكلّفه الكثير ولا يسمح له بترف السّفر.

لماذا يغيب الأدباء العرب عن العالمية؟

لست أدري ما هو المقصود من كلمة (العالمية)! غالبا يجري توظيف هذه الكلمة في الإشارة إلى جائزة "نوبل" للأدب. إذا كان كذلك فالعرب سبق لهم الوصول إلى "نوبل" بفضل نجيب محفوظ، لكن لماذا لم ينلها كاتب عربي آخر؟ هذا السّؤال يستلزم إجابة عن سؤال سابق، هو تحوّلات سوق الأدب، منطقه التّجاري، مما أنبت جداراً عازلاً في وجه الأدب الجيّد، وليس العرب وحدهم من فشلوا في اختراقه – على الأقل لحدّ السّاعة – ففي كوريا أو الهند يقولون الكلام نفسه، في دول أفريقية لها تقاليد أدبية أيضاً تعاني من هذه المشكلة. إننا نعيش زمناً متحوّلا، فتعاطي الأدب اليوم ليس نفسه كما كان من قبل.

وفي الختام، هل هناك رواية ما يحلم سعيد خطيبي بكتابتها؟

أحلم بشيء واحد فقط: هو مواصلة الكتابة. أما ما أكتب فأنا أكتب ما أحبّه أو ما أجهله. في العادة أنا أكتب عن أشياء أجهلها كي أزداد معرفة بها.