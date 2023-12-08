الكاتب سامح يعلن عن منع توزيع روايته " بازار الفريسة" في الأردن
قال الكاتب والروائي، خالد سامح، إن الجهات الرقابية الأردنية، منعت توزيع روايته "بازار الفريسة" في المملكة، بدعوى "احتوائها على شتائم".
وكتب سامح على فيسبوك، الأربعاء، إن "الرقابة التابعة لهيئة الإعلام قررت بصورة قاطعة إيقاف توزيع روايتي الجديدة " بازار الفريسة" الصادرة مؤخرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمّان وبيروت".
وأشار سامح إلى أن "هيئة الإعلام طلبت من الناشر إعادة نسخ الرواية المتوفرة في مكتب المؤسسة في عمّان إلى بيروت وعدم توزيع الرواية داخل الأردن، وذلك بدعوى احتوائها على شتائم".
وأكد الكاتب أن "الشتائم التي تضمنتها روايته لا تتجاوز الأربعة أو الخمسة وهي ترد على لسان الشخصيات المتخيلة وورودها ضروري في الحوار، لكشف أمزجة تلك الشخصيات وخلفياتها النفسية والاجتماعية".
لكن سامح يرى "أن بعض من قرأوا الرواية أعادوا قرار إعادة تصديرها ومنع توزيعها في الأردن إلى إطارها السياسي وما تضمن من تفاصيل لعمل السفارات الأجنبية والمنظمات الممولة من الخارج، على الرغم من أن الأحداث من الواضح أنها متخيلة وغير حقيقية تماما حتى لو كان لها أصل واقعي"، على حد قوله.
والكاتب خالد سامح هو صحفي في جريدة الدستور الأردنية، وأصدر قبل "بازار الفريسة" رواية أخرى بعنوان "الهامش" عن منشورات ضفاف في بيروت، كما أصدر أربع مجموعات قصصية.