الكاتب سامح يعلن عن منع توزيع روايته " بازار الفريسة" في الأردن

قال الكاتب والروائي، خالد سامح، إن الجهات الرقابية الأردنية، منعت توزيع روايته "بازار الفريسة" في المملكة، بدعوى "احتوائها على شتائم".

وكتب سامح على فيسبوك، الأربعاء، إن "الرقابة التابعة لهيئة الإعلام قررت بصورة قاطعة إيقاف توزيع روايتي الجديدة " بازار الفريسة" الصادرة مؤخرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمّان وبيروت".

وأشار سامح إلى أن "هيئة الإعلام طلبت من الناشر إعادة نسخ الرواية المتوفرة في مكتب المؤسسة في عمّان إلى بيروت وعدم توزيع الرواية داخل الأردن، وذلك بدعوى احتوائها على شتائم".