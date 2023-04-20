الإنشاد الديني.. تفرد الغناء في المدائح والابتهالات الروحانية

ويفسر المدير التنفيذي لفرقة الروابي الفنية الأردنية، أحمد قاسم، في حديثه لـ(بترا)، سبب مرور فن الإنشاد الديني بحالة من التراجع، بعدم وجود ثوابت وضوابط أو جهة مسؤولة كنقابة أو رابطة تنظيم عمل الفرق والفنانين المعنيين بهذا النوع من الفن.

ويقول: "عاشت فرقة الروابي مرحلة ذهبية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي حتى أوائل الألفية الجديدة، قبل أن تتراجع الحالة العامة لنوع الفن الذي نقدمه، بسبب طغيان المعايير التجارية على الساحة، وعدم وجود ضوابط تحكم العملية الإنتاجية على قلتها، فأدت قلة مواردنا المادية إلى تقليل تواجدنا الفني، مع إصرارنا على عدم السباحة مع تيار التجارة وتفضيل تقديم أعمال هادفة".

محدودية الانتشار

ويرى فنانون ونقاد لهم إسهاماتهم في فن الإنشاد الديني، أن حصر موضوعاته في المديح النبوي فقط، قد يحشره في زاوية معينة تحد من انتشاره كفن مستقل بذاته، إذ يمكن أن يتطرق لمختلف الموضوعات الحياتية والاجتماعية، وهو ما يرغب به الجمهور الذي يبحث عن أعمال تتحدث عنه.

وفي الوقت الذي يرى فيه الفنان اللبناني جسار أن فن غناء المدائح والابتهالات له قواعد ومحددات من الصعب التعدي عليها، إلا انه يوضح انه "يمكن تطوير فن الإنشاد من خلال توافر الأفكار الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى نصوص غنائية، ما يوسع من الموضوعات التي يمكن أن يتناولها النشيد".

بينما يفسر الناقد الموسيقي المصري مصطفى حمدي، المختص بقضايا الغناء الديني، محدودية انتشار فن الإنشاد إلى اقتصاره على فئات معينة، ويقول لـ(بترا): "من الطبيعي أن يحظى الغناء العاطفي بالانتشار أكثر من الإنشاد، كونه يخاطب فئات متعددة من ديانات مختلفة، وهو منتشر في المجتمع بين الناس والعائلات على اختلاف درجات إيمانها، بعكس فن الإنشاد الذي يقتصر على فئات محددة".

ويربط المنشد السوري موسى مصطفى، تراجع حضور فن الإنشاد الديني، بمحدودية الدعم الممنوح له إنتاجيًا وإعلاميًا وجماهيريًا.

ويؤكد مصطفى أن"فن الإنشاد مطلوب كثيرًا، بدليل أنه بإمكان أي مشكك أن يدخل على موقع اليوتيوب العالمي، ويكتب كلمة نشيد، فتظهر له آلاف الصفحات المعنية بالإنشاد الديني بمختلف أنواعه، وسيدهش من حجم عدد المشاهدات التي تفوق الملايين، لكن هذه الشهرة الافتراضية لا يوازيها نفس النجاح على الأرض، كون معظم القنوات الفضائية العربية ووسائل الإعلام، لا تخصص لهذا النوع من الفن، ما يستحقه من اهتمام، فيبقى الغناء الديني محصورًا في أماكن معينة".

ويقدم المنتج المنفذ لبرنامج اكتشاف مواهب الإنشاد الديني "منشد الشارقة" نجم الدين هاشم، سببًا مباشرًا لعدما انتشار فن الإنشاد الديني.

ويقول :"الإنشاد التقليدي يقتصر على المدح والرجائيات والإلهيات، وهذا ما حاولنا تجاوزه في برنامج "منشد الشارقة، حيث نطلب من المشتركين تقديم أعمال تتناول القيم والأخلاق والأم والأب في الإنشاد وعدم الاقتصار على الناحية الدينية فقط".

ويرى الفائز بلقب الموسم العاشر من برنامج "منشد الشارقة"، المغربي ياسين الأشهب، حاجة فن الإنشاد الديني حتى ينجح؛ لمواكبة روح العصر من تطور تكنولوجي وموسيقي.

ويقول لـ(بترا): "لا أرى فرقًا في فنون الغناء بأنواعها كافة، وما يفرق نوع عن الآخر، القوالب الموسيقية التي يتم تقديمه بها، وفكرة الأغنية ومضمونها، لذا أجد أن الغناء، هو شكل من أشكال التعبير الجميلة، وعلى المطرب أن يختار توجيهها في قضايا وموضوعات لا تتنافى مع الفطرة، مثل: السلام، والحب، وفعل الخير، ومدح الرسول الكريم، والتغني بالوطن".

فيما يؤكد المنشد الأردني أحمد الكردي، ضرورة وجود أرض خصبة من القناعات الدينية والاجتماعية بين الناس، لتقبل فن الإنشاد الديني كما يتم تقبل ألوان الفنون الأخرى، لافتًا إلى الحذر الشديد وحساسية التعامل مع الأناشيد الدينية.

ويرى الكردي لـ(بترا) أن بعض شركات الإنتاج والقنوات الفضائية تخشى من تبني فن الإنشاد الديني، خشية الإشارة إليها، بأنها تسوق فنًا، يقوم على تفرقة دينية أو عنصرية معينة، ولهذا السبب تحجم عن الإنتاج، على الرغم من أن معظم الأناشيد تتغنى بسماحة الدين وتشكل حائط صد فكريًا، أمام الغناء المبتذل.