حضور لافت للإصدارات الأمازيغية في معرض الرباط للكتاب

تحظى إصدارات باللغة الأمازيغية باهتمام زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط.

وتتنوّع هذه الإصدارات بين الشعر والقصص التاريخية والفلكلورية والسير الذاتية وغيرها من المؤلفات التي كُتبت بحروف "تيفيناغ" (الحرف الأمازيغي).

والزخم الذي يعرفه التأليف باللغة الأمازيغية في المغرب يرجع بالأساس إلى العمل الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (مؤسسة رسمية)، إلى جانب العديد من الجمعيات والمؤسسات الجامعية في البلاد.

وأكد مشاركون في لقاء نظم ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن الكتاب الأمازيغي في المغرب عرف طفرة نوعية خلال العقدين الأخيرين.

وتشهد الأروقة التي تعرض الكتب باللغة الأمازيغية إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار.

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية سنة 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المغربي، بعد عقود من نضال الناشطين.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، العام الماضي، قرارًا بأن يكون يوم رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق الـ14 من يناير/ كانون الثاني من كل عام عطلة رسمية على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية.

قفزة مهمة

وقال الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المغرب، عبدالسلام خلفي، إن المتتبع لمجال النشر والثقافة في المغرب يلحظ قفزة مهمة في عدد الإصدارات باللغة الأمازيغية، منذ إنشاء المعهد عام 2001.

وأشار إلى أن هذا التطور المهم لا يكمن فقط في "الكم" وإنما أيضًا انعكس على مستوى النوع.

وأوضح خلفي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن نوعية الإصدارات التي أنتجها المعهد منذ عام 2001 هي ذات أهمية بالغة ليس فقط على مستوى الدراسات التي قام بها فيما يخص اللغة الأمازيغية، ولكن أيضًا ما يتعلق بمجالات كثيرة، مثل: الترجمة، والتاريخ، والبيئة، والأدب، والفنون، والديدياكتيك (علم التدريس)، وغيرها.

وبلغة الأرقام، ذكر الباحث المغربي أنه منذ استقلال المغرب حتى عام 1994 كانت الإصدارات باللغة الأمازيغية قليلة جدًّا في البلاد، إذ لم تتعدَّ 18 عنوانًا، مبينًا أنه منذ العام 2003 لوحظ بعض التقدم حيث تم إصدار نحو 36 عنوانًا.

وزاد أنه في ظل هذه الدينامية "تم إلى حدود اليوم إصدار ما يزيد على 530 مؤلفًا تناولت مواضيع تهم، على وجه الخصوص، مجالات الأدب والفنون والديدياكتيك، وقضايا الثقافة الأمازيغية".