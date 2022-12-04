"محطة الهذيان".. الرواية التي تخفي قصة حقيقية غريبة
"محطة الهذيان" Delirium Station رواية تستكشف عالم الاستشفاء النفسي، ويثير هذا العمل أسئلة كبيرة حول الظروف الأخلاقية والطبية التي تشتغل فيها مستشفيات الأمراض النفسية.
هذه الرواية لمؤلفتها البيروفية تيريزا رويز روجاس تدور أحداثها حول 14 امرأة خرجن من مستشفى للأمراض النفسية في ألمانيا في نوفمبر 1984. الرواية مبنية على قصة حقيقية، لكن العديد من الأحداث التي تم سردها جاءت أيضًا نتيجة خيال المؤلفة.
وإلى جانب قيمتها الأدبية، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees يوم الجمعة، تقدم رواية محطة الهذيان Delirium Station مساهمة كبيرة من خلال إظهار حقيقة أحد أكثر العلاجات النفسية إثارة للجدل، ألا وهو "الصدمات الكهربائية" التي يتلقاها المرضى. يتساءل الكتاب أيضًا حول الظروف التي يتم في ظلها الاستشفاء النفسي، وهي قضية لا تزال تسبب الكثير من المخاوف في عالم الصحة العقلية.
تصف الرواية بحساسيةٍ وتفاصيل دقيقة التجاربَ الواقعية والخيالية التي عاشتها هذه المجموعة من النساء اللائي عشن معًا لعدة سنوات، في سياق من المعاناة، ولكن أيضًا في سياق من الأمل، كما يحدث في أي مستشفى للأمراض النفسية.
تقول الكاتبة تيريزا رويز روجاس إن "المشكلة، كما هو الحال مع العديد من الأشياء هي الإساءة التي حدثت، وكيف تم تشخيص وإعطاء هذا العلاج بوحشية لأشخاص ربما لم يكونوا بحاجة إليه. هنا قصة رعب حقيقية".
وحسب التقرير، فقد حصل هذا العمل على الجائزة الوطنية للآداب في بيرو عام 2020.
محطة الهذيان والقصة التي ألهمتها
تعتمد رواية محطة الهذيان على وجود عيادة نفسية مرموقة تقع في شتوتغارت بألمانيا. مديرها طبيب لامع يستخدم نهجًا تقليديًا بما في ذلك العلاجات المثيرة للجدل مثل الصدمات الكهربائية. وبالمثل، ووفقًا للنهج التقليدي يقوم هذا الطبيب بتشخيص مرضاه على أساس تقدير شخصي، على عكس تصنيف دليل الطب النفسي.
قرر مدير وصاحب العيادة في وقت ما أنّ الوقت قد حان لتقاعده عن العمل، حيث بلغ من العمر بالفعل ما يكفي لحصوله على التقاعد. وهكذا فحتى يتخذ هذه الخطوة قرر أن يهيئ الـ 14 مريضة اللائي كنّ في المستشفى لمواصلة حياتهن بأنفسهن، فور إغلاق المؤسسة. ثم إرسالهن إلى منازلهن.
وهكذا تم نقل الـ 14 امرأة اللائي كنّ في المستشفى المخصص للإناث فقط إلى محطة قطار، وأرسِلن إلى منازلهن. كان الطبيب قد أعطاهن مهدّئًا حتى لا تثير هذه التجربة الفريدة قلقهن كثيرًا. وكان الشخص المسؤول عن تنفيذ هذه المهمة امرأة تدعى، آن كال، وهي مساعدة الطبيب النفسي. وهذا هو الاسم الحقيقي الوحيد المستخدم في الرواية.
علاج مثير للجدل
تتناول رواية محطة الهذيان بعض الجوانب الأكثر إثارة للجدل في مجال الطب النفسي. أوّلها التشخيص. في هذا المجال من الصحة العقلية يتم إعداد هذا التشخيص عادة على أساس ملاحظة الطبيب، وعلى أساس الخصائص المحدّدة في دليل للطب النفسي. بالطبع تتضمن هذه الطريقة درجة عالية من الذاتية، وفي بعض الأحيان تنطوي على تبسيط مفرط.
يرى علماء النفس أن كل الأشخاص الذين يمرّون بحالة هذيان لا يمكن تصنيفهم كمصابين بالفصام (الشيزوفرنيا)، ولكن من الشائع أن يتلقى الكثير منهم هذا التشخيص. وبالمثل لا تتطلب جميع حالات الاكتئاب دخول المستشفى. ومع ذلك ففي كثير من الحالات يتم اتخاذ قرار حجزهم، خوفًا من أن يمثل المرضى خطرًا على أنفسهم وهنا لا يتحمل المسؤولية القانونية سوى الطبيب الذي يعالجهم.
من ناحية أخرى، هناك الصدمات الكهربائية، وهي تقنية لا تزال مستخدمة، ولكن العديد من الأطباء النفسيين لديهم بشأنها تحفظات كبيرة. في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أساء الأطباء استخدام هذه الطريقة، وكانت النتائج في كثير من الأحيان جد كئيبة. صحيح أن الصدمات الكهربائية يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات، وهو ما يفسر سبب استمرار استخدامها الآن، لكن مئات الأطباء النفسيين يعتقدون أنّ مخاطرها تفوق فوائدها المتوقعة.
محطة الهذيان كتاب يدعو إلى التفكير في القضايا المثيرة للجدل في الطب النفسي، مثل العلاج بالصدمات الكهربائية وتشخيص الاضطرابات العقلية.
وضعية متناقضة
تمكنت تيريزا رويز روجاس، مؤلفة رواية محطة الهذيان، من الوصول إلى قصة هؤلاء النساء الـ 14 بفضل شهادة السيدة آن كال، وهي ألمانية كانت زميلتها في المدرسة. كما نجحت الكاتبة في إجراء مقابلة مع الطبيب الذي كان يدير عيادة الطب النفسي وعلاج المريضات اللواتي تناولتهن الرواية.
ومن أكثر الجوانب اللافتة للنظر في الرواية، أنّ كل المريضات شعرن بنوع من العشق للطبيب النفسي. بالفعل، على الرغم من حقيقة أن ظروف حبسهن كانت بغيضة في بعض الأحيان إلا أنهن كن يجدن فيه وفي أساليبه مساعدة لا تقدر بثمن، والتي كن يقابِلنها بقدر جم من الامتنان له.
لا أحد يعرف ما الذي حدث لحياتهن بعد مغادرتهن العيادة التي كن يقمن فيها، وعلى الرغم من تغيير أسمائهن في الرواية وإدخال عناصر خيالية مختلفة في تاريخهن السريري، فإن الوقائع الأساسية التي تسردها رواية محطة الهذيان حقيقية. لذلك يعد هذا الكتاب مرجعًا جيدًا لإلقاء نظرة فاحصة على العالم الغامض الذي يلف الاضطرابات النفسية وعلاجها.