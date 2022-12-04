"محطة الهذيان".. الرواية التي تخفي قصة حقيقية غريبة

تصف الرواية بحساسيةٍ وتفاصيل دقيقة التجاربَ الواقعية والخيالية التي عاشتها هذه المجموعة من النساء اللائي عشن معًا لعدة سنوات، في سياق من المعاناة، ولكن أيضًا في سياق من الأمل، كما يحدث في أي مستشفى للأمراض النفسية.

تقول الكاتبة تيريزا رويز روجاس إن "المشكلة، كما هو الحال مع العديد من الأشياء هي الإساءة التي حدثت، وكيف تم تشخيص وإعطاء هذا العلاج بوحشية لأشخاص ربما لم يكونوا بحاجة إليه. هنا قصة رعب حقيقية".

وحسب التقرير، فقد حصل هذا العمل على الجائزة الوطنية للآداب في بيرو عام 2020.

محطة الهذيان والقصة التي ألهمتها

تعتمد رواية محطة الهذيان على وجود عيادة نفسية مرموقة تقع في شتوتغارت بألمانيا. مديرها طبيب لامع يستخدم نهجًا تقليديًا بما في ذلك العلاجات المثيرة للجدل مثل الصدمات الكهربائية. وبالمثل، ووفقًا للنهج التقليدي يقوم هذا الطبيب بتشخيص مرضاه على أساس تقدير شخصي، على عكس تصنيف دليل الطب النفسي.

قرر مدير وصاحب العيادة في وقت ما أنّ الوقت قد حان لتقاعده عن العمل، حيث بلغ من العمر بالفعل ما يكفي لحصوله على التقاعد. وهكذا فحتى يتخذ هذه الخطوة قرر أن يهيئ الـ 14 مريضة اللائي كنّ في المستشفى لمواصلة حياتهن بأنفسهن، فور إغلاق المؤسسة. ثم إرسالهن إلى منازلهن.

وهكذا تم نقل الـ 14 امرأة اللائي كنّ في المستشفى المخصص للإناث فقط إلى محطة قطار، وأرسِلن إلى منازلهن. كان الطبيب قد أعطاهن مهدّئًا حتى لا تثير هذه التجربة الفريدة قلقهن كثيرًا. وكان الشخص المسؤول عن تنفيذ هذه المهمة امرأة تدعى، آن كال، وهي مساعدة الطبيب النفسي. وهذا هو الاسم الحقيقي الوحيد المستخدم في الرواية.

علاج مثير للجدل

تتناول رواية محطة الهذيان بعض الجوانب الأكثر إثارة للجدل في مجال الطب النفسي. أوّلها التشخيص. في هذا المجال من الصحة العقلية يتم إعداد هذا التشخيص عادة على أساس ملاحظة الطبيب، وعلى أساس الخصائص المحدّدة في دليل للطب النفسي. بالطبع تتضمن هذه الطريقة درجة عالية من الذاتية، وفي بعض الأحيان تنطوي على تبسيط مفرط.

يرى علماء النفس أن كل الأشخاص الذين يمرّون بحالة هذيان لا يمكن تصنيفهم كمصابين بالفصام (الشيزوفرنيا)، ولكن من الشائع أن يتلقى الكثير منهم هذا التشخيص. وبالمثل لا تتطلب جميع حالات الاكتئاب دخول المستشفى. ومع ذلك ففي كثير من الحالات يتم اتخاذ قرار حجزهم، خوفًا من أن يمثل المرضى خطرًا على أنفسهم وهنا لا يتحمل المسؤولية القانونية سوى الطبيب الذي يعالجهم.