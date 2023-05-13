"حكايات حكماء الأمازون" في كتاب للفرنسي بيار أوليفيا بانوارث
تتعانق العوالم المرئية وغير المرئية داخل غابات الأمازون الشهيرة في كتاب مؤلف قصص الشباب الفرنسي بيار أوليفيا بانوارث "حكايات حكماء الأمازون".
ويسرد الكتاب تعايش المخلوقات البشرية والحيوانية والنباتية، جنبًا إلى جنب، حيث تراقب بعضها البعض مثل روح الشجرة الوديعة، أو وحش الجاكوار الكاسر، أو الفراشة اللطيفة.
وتحافظ هذه الحكايات والأساطير الرائعة المشوبة بالدعابة أو القسوة تمامًا، كما هي الحياة في الغابة، على استمرارية المجتمعات بكل فصائلها.
ونقلت "أونا" عن مؤلف الكتاب بانوارث: "عالم آخر يوجد بين العوالم المعروفة، في حين يوجد فضاء آخر بين الفضاءات، وزمن آخر بعد الزمن، إنه عالم إدراك يجب الحفاظ عليه وتجديده باستمرار بين الأرض والسماء؛ عالم يدعونا حراس الغابة إلى اكتشافه خدمة للجمال".
وبيار أوليفيا بانوارث أيضًا ممثل ومخرج في العديد من الأعمال الفنية؛ وهو معروف بمشاركته الحية في إيجاد الأحداث الثقافية في أفريقيا الغربية، كما طور قدراته لدى شخصيات عديدة من عالم المسرح والقصة والأغاني التقليدية، مثل: الممثل والكاتب الياباني يوشي أويدا، والمؤلف المسرحي الفرنسي عالين ماراترا، والشاعر الفرنسي هانري غوغو.