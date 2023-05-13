"حكايات حكماء الأمازون" في كتاب للفرنسي بيار أوليفيا بانوارث

تتعانق العوالم المرئية وغير المرئية داخل غابات الأمازون الشهيرة في كتاب مؤلف قصص الشباب الفرنسي بيار أوليفيا بانوارث "حكايات حكماء الأمازون".

ويسرد الكتاب تعايش المخلوقات البشرية والحيوانية والنباتية، جنبًا إلى جنب، حيث تراقب بعضها البعض مثل روح الشجرة الوديعة، أو وحش الجاكوار الكاسر، أو الفراشة اللطيفة.

وتحافظ هذه الحكايات والأساطير الرائعة المشوبة بالدعابة أو القسوة تمامًا، كما هي الحياة في الغابة، على استمرارية المجتمعات بكل فصائلها.