ما هو اليوم العالمي للفن؟ وما علاقة ليوناردو دافنشي؟

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" اعتمدت الاحتفال باليوم العالمي للفن خلال الدورة الأربعين لمؤتمرها العام في 2019.

وقالت في وقت سابق إن "الاحتفالات في 15 أبريل تساعد على تعزيز الروابط بين الإبداعات الفنية والمجتمع، وتشجيع المزيد من الوعي بتنوع أشكال التعبير الفني وتسليط الضوء على مساهمة الفنانين في التنمية المستدامة".

وأشارت إلى أنها "أيضًا مناسبة لإلقاء الضوء على تعليم الفنون في المدارس، حيث يمكن للثقافة أن تمهد الطريق لتعليم شامل ومنصف".

ولفتت "اليونيسكو" إلى أن "يوم الفن العالمي هذا بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن الفن يمكن أن يوحدنا ويربطنا حتى في أصعب الظروف".

وتابعت: "أصبحت قوة الفن في جمع الناس معًا، والإلهام، والشفاء والمشاركة، واضحة بشكل متزايد خلال النزاعات والأزمات الأخيرة، بما في ذلك COVID-19".

والليلة الماضية، نشرت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورتين للوحة الـ"موناليزا" لدافنشي، حيث تواجدت في الأولى واختفت من الثانية.

وعلقت على الصورة: "تخيل مجتمعًا دون فن. إنها فكرة قاتمة ولكن يجب أن نأمل في تجنبها. الفن لديه القدرة على توحيدنا وربطنا، لتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة".