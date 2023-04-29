الفيلم الأرجنتيني "الأشقاء الثلاثة" يفوز بجائزة مهرجان موسكو السينمائي الكبرى

حصد الفيلم الأرجنتيني التشيلي "الأشقاء الثلاثة" للمخرج فرانسيسكو باباريلي جائزة "القديس جاورجيوس الذهبي" ، وهي الجائزة الكبرى في مهرجان "موسكو السينمائي الدولي الـ45.

ويروي الفيلم، بحسب وكالة "تاس"، قصة الأشقاء الصيادين الذين يعودون إلى منزلهم في منطقة باتاغونيا. وتتضمن بطولة الفيلم الممثلين أندي غوروستياغو، أمانو آليش، أوليتس يانسون.