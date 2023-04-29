الفيلم الأرجنتيني "الأشقاء الثلاثة" يفوز بجائزة مهرجان موسكو السينمائي الكبرى
حصد الفيلم الأرجنتيني التشيلي "الأشقاء الثلاثة" للمخرج فرانسيسكو باباريلي جائزة "القديس جاورجيوس الذهبي" ، وهي الجائزة الكبرى في مهرجان "موسكو السينمائي الدولي الـ45.
ويروي الفيلم، بحسب وكالة "تاس"، قصة الأشقاء الصيادين الذين يعودون إلى منزلهم في منطقة باتاغونيا. وتتضمن بطولة الفيلم الممثلين أندي غوروستياغو، أمانو آليش، أوليتس يانسون.
كما فازت المخرجة الروسية سفيتلانا ساموشينا بجائزة "القديس جاورجيوس الفضي" للمهرجان لقاء إخراجها فيلم "طرف القمر المكسور". ومُنح فيلم "في 1.618" الخيالي من إخراج البلغاري ثيودور أوشيف جائزة خاصة للمهرجان.
بينما مُنحت الممثلة اليابانية كاخو سيتو جائزة أفضل دور نسائي في فيلم "الزهور المهشمة في تدفق الأيام". أما الممثل البوليفي فرناندو أرسي فنال جائزة أفضل دور رجالي.
وتم تكريم المخرج الروسي المعروف كارين شاه نزاروف بجائزة فخرية لقاء دوره الكبير في تطوير السينما العالمية.
يذكر أن مهرجان "موسكو" السينمائي الدولي الـ45 بدأت أعماله في 20 أبريل الجاري وانتهت في 27 من الشهر ذاته.