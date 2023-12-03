"أشياء" لسمر المزغني.. رواية تغوص في قضايا الإدمان

تغوص الكاتبة التونسية الشابة سمر المزغني في قضايا الإدمان، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال روايتها "أشياء" الصادرة عن دار محمد علي للنشر في تونس، والتي ترمز إلى تحوّل الذوات إلى أشياء، أو ما يُعرف في الفلسفة بـ"تشيئة الإنسان".

وجاء في تقديم الرواية: "يدمن أفراد عائلة مشتتة يعانون من الوحدة، يعمق الإدمان وحدتهم، وتتعمق محنتهم، لقد أصبحت "الأشياء" سيدة أبطال الرواية تسود عالمهم حتى نخال أن الأشياء ذاتها هي الأبطال في الرواية".

وظهرت الرواية ضمن القائمة القصيرة المرشحة للفوز بجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية، التي تُمنح في تونس كل عام، وهي رواية متعددة الأصوات، تُنسج فيها الحبكة وتتحدث "الأشياء" لتحكي قصة هذه العائلة التي شتتها الإدمان، وتعمّقت العزلة التي يعيشها كل فرد من أفرادها، والأشياء التي تحركها المؤلفة، من خلال أسلوبها، ستقود اللعبة وتصبح هي المتحدّثة باسم الشخصيات التي تتلوى في صمت.

وسمر المزغني، التي كتبت منذ طفولتها أعمالًا روائية موجهة للأطفال والمراهقين، تمكنت بأسلوب روائي تلاعبت فيه بالأدوار من حبك قصة ذات طابع خاص ونهاية مأساوية.