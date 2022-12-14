"كورال حنين".. ترانيم ميلادية وألحان أخّاذة في دمشق

أهدى "كورال حنين" القادم من مدينة صافيتا السورية إلى أوبرا دمشق أمسيته لروحي الفنانة ميادة بسيليس وقائد كورالات لونا الراحل حسام الدين بريمو، إذ جاءت الأعمال المقدمة بمثابة استذكارات لبصمة هذين الفنانين اللذين أغنيا الساحة الموسيقية السورية بالكثير من آثار الجمال.

بدأ الحفل بالتأكيد على أن ليس الراحلين هم الموتى، بل هناك الكثيرون منهم يعيشون بيننا، من خلال ترنيمة "صمتاً صمتاً.. كم من موتى.. لا يزالون بيننا يحيون.. يعيشون كأنهم موتى؟!"، وهي من ألحان سمير كويفاتي، وأداها كورال حنين بالاعتماد على هارموني أخَّاذ للأصوات الأربعة (ألتو، سوبرانو، باص، تينور) يوازن بين خصائص الصوت واستجداء الصمت.

تبع ذلك مجموعة ترانيم ميلادية خرجت بالمستمعين من مهابة الأحزان إلى حيوية الفرح، التي ظهرت من خلال تعزيز طاقة حناجر أفراد الكورال الذين تجاوزوا الأربعين بين ذكور وإناث، والتلوين بأصواتهم ومدياتها لمزيد من البهجة في أداء تلك الترانيم باللغة الإنجليزية.