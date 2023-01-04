فواز حداد: الرواية عالم مترامي الأطراف.. ولا أريد الالتفاف على الواقع

يقول الروائي السوري فواز حداد إن "عالم الرواية، عالم غني واسع ومترامي الأطراف، موضوعه الحياة، يُعنى بها من كافة وجوهها"، وأن "ساحة عمل الروائي لا تحدها حدود، ولا يمكن الإحاطة بها، وهي نعمة، خاصة إذا تحرك فيها بحرية".

ويضيف، في حوار مع "إرم نيوز": "هذا لا يعني أن رواياتي تاريخية أو سياسية أو روايات لا تهتم إلا بالقضايا الكبرى، وهو أمر لم أتخصص به، ولم أزعمه"، وفقاً لتعبيره.

ويؤكد: "أريد أن أكون على تماس مع الواقع، وليس على أطرافه المتخيلة. إذا كان هناك مَن يريد التعرف إلينا، فليس من خلال تقليد الآخرين".

وفواز حداد، روائي سوري بارز له عدة مؤلفات، منها "لقد مررت بهذا العصر"، و"موزاييك دمشق"، و"الولد الجاهل"، و"مرسال الغرام"، و"السوريون الأعداء"، و"يوم الحساب"، و"تفسير اللاشيء"، ورُشح للفوز بجائزة الرواية العربية (البوكر) 2009، وجائزة روكرت الألمانية 2013.