السعودية.. أضواء عصرية تزين سماء مدينة تاريخية بنيت قبل الميلاد

أضاءت طائرات درونز سماء منطقة تاريخية في العلا الواقعة في شمال غرب السعودية، حيث عادت الحياة بشكل نشط إلى المكان، الذي بنى فيه شعب الأنباط حضارة عريقة قبل نحو 2000 عام.

وعلى مدار 3 أيام، أمكن لزوار منطقة العلا التاريخية، وبينهم سياح عرب وأجانب ومواطنون سعوديون، رؤية 200 طائرة "درونز" تحلق فوق مبنى حجري استخدم مقبرة لدى الأنباط، وظل صامداً في وجه عوامل الزمن ليشهد على حقبة من بنوه.