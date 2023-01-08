هل أصبح مصطلح "خيانة النص" في الترجمة قديمًا؟
تُعد الترجمة من أقدم الممارسات البشرية تلقائية على وجه الأرض، وهي من أقدم الفنون التي استطاع الإنسان تمريرها لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته، وقد تكرر هذا حتى مع معرفة الإنسان للطبيعة وأشيائها، بفضل العقل البشري، الذي تميز عن كافة مكونات الطبيعة.
ولم يتوقف الإنسان عن ترجمة مشاعره بأشكال مختلفة بهدف فهم ذاته وفهم سلوك وحركة الأشياء من حوله معتمدًا على الأدوات المختلفة، فاخترع الفنون بأشكالها لترجمة أحاسيسه، وتنمية معرفته، واعتمد هذا على ترجمة الأدب والفنون، بين اللغات المختلفة، ففي وقت ما، كان من الضروري للمرء أن يعرف ما يحدث في بقعة أخرى، وضفة أخرى في العالم، ليصنع المفارقات بين الحضارات البشرية، بهدف السير بالمعرفة الإنسانية خطوة أخرى إلى الأمام، والوصول للرابط المشترك بين سكان العالم.
ولعل ترجمة الشعر بقيت من أهم الخطوات التي نالت انتقادًا ما بين المترجمين والأدباء خلال العصر الحديث، إذ بقيت في خانة المتهمين بعدم نقل الصورة الحقيقية للنص الحقيقي، ولطالما افتقد ذلك النص صوته الذاتي، المتمثل بجذوره الثقافية والشعورية، الذاتية والجمعية.
ضفة أخرى في العالم
وحين تصل الترجمة للقارئ على الضفة الأخرى من العالم، فإنها تكون مرت عبر تجريد من أصولها، وارتباطها بالشاعر والبيئة التي نشأ وسطها، فيكون النص تم تحريفه في أي حال، وانتقل من صورته الأصلية إلى صورة أخرى، يمكن وصفها بالتزييف في أوقات كثيرة.
هل هي خيانة للنص؟
وقد أطلق الكثير من النقاد في وقت سابق، على خطوة ترجمة الشعر بأنها خيانة للنص، فلم يكن من الممكن نقل الشعر كما هو من لغته الأصل، وصار الأمر يبدو كما لو أنه تم نقل شجرة من جغرافيتها إلى جغرافيا أخرى، فلا الشجرة ستعود كما كانت، ولا الثمرة ستكون حقيقية.
وحول ذلك، يقول الناقد المغربي عبد اللطيف السخيري "الخيانة في جانبها القبيح تحدث عبر غياب الوعي بأن الترجمة ليست مجرد فعل ذاتي، بل فعل ثقافي يتجاوز الذات إلى الحضارة المقبولة، فصلاً عن عدم اهتمام بعض المترجمين بالسياقات الثقافية والاجتماعية لحافة النص المطلوب ترجمته".
معنى المعنى
إنها إشكالية البحث عن المعنى بشكل واقعي، دون زيف أو تشويه، وهو ما يبدو صعب التحقق في الكثير من الترجمات الشعرية، فتتجه عملية الترجمة إلى المزيد من الصعوبة في حال افتقر المترجم للخبرة المعرفية حول البيئة التي نشأ داخلها النص، وهنا يوضح المترجم الأردني تحسين الخطيب في حوار سابق مع "إرم نيوز": أن "الترجمة في أبسط أشكالها هي بحث عن المعنى، معنى الكلمات، ولكنها حين تتعلق بترجمة الشعر، على وجه الخصوص، تنزع إلى أن تبحث عن معنى المعنى، عمّا هو ثاوٍ في القصيدة".
أن نقول الشيء نفسه تقريبًا
وتبقى المعضلة في السؤال المتبادر حول الترجمة، في أذهان المنتقدين: هل استخدم المترجم أسلوبه في النقل؟ أو احتفظ بأسلوب الشاعر الأصلي، وأن "نقول الشيء نفسه تقريبًا"، كما أراد الناقد والكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو، وهو ما يبدو أمرًا شاقًّا أن يتم.
فالنص يولد في بلاده، بطريقة بلاده، بأسلوب ناسها، وبنية عقولهم، وطريقة تعاملهم مع العالم، ففي النص الشعري، نجد ثقافة الأرض، وثقافة ناسها، وهويتهم الثقافية، ونظرتهم الفلسفية للعالم، كل هذا من الصعب نقله دون تجريد ومحو للحركة الأصلية للنص، والمشاعر التي كانت ترمي إليها الصورة فيه، فهل تحقق النزاهة أمرًا من الممكن تحقيقه خلال الترجمة؟
وهذا الأمر يحدث في بعض الأوقات خاضعًا لمزاجية المؤلف، ومرجعيته الأيدولوجية، إذ يلجأ العديد من المترجمين، لإخفاء بعض الأفكار التي أرادها الشاعر الأصلي في نصه، فقط لأنها لا تروق لهم، أو تتنافى مع عقائدهم، وهو ما يجعل النص مبتورًا، مشوّهًا، مجتثًّا من تربته، حال وصوله للقارئ.
تحول
وفي جانب آخر، عملت التكنولوجيا على جعل العالم بقعة واحدة، من خلال أدوات التواصل، والتدفق الهائل عبر وسائلها للبيانات والأبحاث حول صفات الشعوب وتقاليدها ومشاعرها، فصار بإمكان المترجم الغوص في التفاصيل الصغيرة حول النص، والشاعر والبقعة الجغرافية التي نشأ فيها، وهو ما فكك بعض الشيء، عتمة النص الأصلي، وجعله أكثر قدرة على الحياة والتواجد في مكان آخر.
وفي هذا الإطار، يرى الأديب والمترجم محمود عبد الغني، أن "تهمة خيانة النص، أصبحت قديمة ولم تعد مقنعة لتطور الدراسات اللسانية واللغوية والنفسية والترجمة"، مبرزًا أن "الترجمة جميلة خائنة، وأن الكل يتحدثون عن الترجمات الرديئة الخائنة"، داعيًا إلى مدح الترجمة في ظل وجود ترجمات جيدة وناجحة.
ويتابع "فالعالم يسير إلى بقاء المؤلف لا موته، كما رأى الناقد الفرنسي رولان بارت، في نظريته، والتكنولوجيا حفظت وحافظت على جذور وثقافة المؤلف متاحة في أي لحظة، من خلال أدواتها البحثية الذكية، وتميل الأمور إلى بقاء حياة المؤلف في النص، أكثر مما مضى، وكذلك إلى بقاء حياة النص، لا موته عبر الترجمة الخائنة".
وتتحدد براءة النص المترجمة وشفافيته، وفق اهتمام المترجم بكل التفاصيل المتعلقة بنقله من شاعره الأصلي، وبلاده، إلى القارئ في مكان آخر، ولعل مقولة تحسين الخطيب "المترجم ساعي بريد"، تجعل من النص الأصلي رسالة مغلقة غير قابلة للفتح أو التفكيك، وتجعل من الترجمة مهمة شديدة الخصوصية في يد المترجم، الذي يتحتم عليه نقل النص إلى المكان الآخر، كأنه رسالة مغلقة من الشاعر، إلى القارئ في المكان البعيد.