هل أصبح مصطلح "خيانة النص" في الترجمة قديمًا؟

معنى المعنى

إنها إشكالية البحث عن المعنى بشكل واقعي، دون زيف أو تشويه، وهو ما يبدو صعب التحقق في الكثير من الترجمات الشعرية، فتتجه عملية الترجمة إلى المزيد من الصعوبة في حال افتقر المترجم للخبرة المعرفية حول البيئة التي نشأ داخلها النص، وهنا يوضح المترجم الأردني تحسين الخطيب في حوار سابق مع "إرم نيوز": أن "الترجمة في أبسط أشكالها هي بحث عن المعنى، معنى الكلمات، ولكنها حين تتعلق بترجمة الشعر، على وجه الخصوص، تنزع إلى أن تبحث عن معنى المعنى، عمّا هو ثاوٍ في القصيدة".

أن نقول الشيء نفسه تقريبًا

وتبقى المعضلة في السؤال المتبادر حول الترجمة، في أذهان المنتقدين: هل استخدم المترجم أسلوبه في النقل؟ أو احتفظ بأسلوب الشاعر الأصلي، وأن "نقول الشيء نفسه تقريبًا"، كما أراد الناقد والكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو، وهو ما يبدو أمرًا شاقًّا أن يتم.

فالنص يولد في بلاده، بطريقة بلاده، بأسلوب ناسها، وبنية عقولهم، وطريقة تعاملهم مع العالم، ففي النص الشعري، نجد ثقافة الأرض، وثقافة ناسها، وهويتهم الثقافية، ونظرتهم الفلسفية للعالم، كل هذا من الصعب نقله دون تجريد ومحو للحركة الأصلية للنص، والمشاعر التي كانت ترمي إليها الصورة فيه، فهل تحقق النزاهة أمرًا من الممكن تحقيقه خلال الترجمة؟

وهذا الأمر يحدث في بعض الأوقات خاضعًا لمزاجية المؤلف، ومرجعيته الأيدولوجية، إذ يلجأ العديد من المترجمين، لإخفاء بعض الأفكار التي أرادها الشاعر الأصلي في نصه، فقط لأنها لا تروق لهم، أو تتنافى مع عقائدهم، وهو ما يجعل النص مبتورًا، مشوّهًا، مجتثًّا من تربته، حال وصوله للقارئ.