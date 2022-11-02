السعودية تودع محمد عرفة أحد المؤسسين الأوائل لحراكها الأدبي والثقافي
نعى الوسط الثقافي والأدبي في السعودية، اليوم الأربعاء، محمد عمر عرفة، الذي يصنف ضمن المؤسسين الأوائل للحراك الثقافي والأدبي في المملكة على مدى العقود الماضية.
وتوفي عرفة في منطقة تبوك التي وُلد وعاش فيها، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض الذي لازمه، خلال الأشهر القليلة الماضية، ودخل على إثره المستشفى، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز 85 عامًا.
وأعلن "نادي تبوك الأدبي"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وفاة مؤسسه وأول رئيس له، وقدم التعازي لعائلته، بينما كشف مقربون من العائلة أن الصلاة على الفقيد ستقام، يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة الظهر في مسجد "البازعي" بمنطقة تبوك شمال المملكة.
وجاء في نعي النادي الأدبي: "تنعى الهيئة الإدارية لنادي تبوك الأدبي المربي والأديب أ.محمد عمر عرفة، مؤسس النادي وأول من ترأس مجلس إدارته، الذي وافته المنية هذا اليوم، كما تتقدم باسمها ونيابة عن كافة مثقفي ومثقفات المنطقة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته. ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
ووُلد الراحل في ضواحي مدينة العلا، العام 1938، وتدرج في التعليم حتى حصل على الدبلوم في علوم التدريس في محافظة الطائف، قبل أن يكمل دراسته ويحصل على الدبلوم في الصحافة من معهد الجوهري من جمهورية مصر.
وعمل عرفة مدرسًا في مدارس مدينة تبوك، وتم تكليفه بإعداد وإنشاء أول مدرسة متوسطة في مدينة تبوك، حيث أطلق عليها اسم متوسطة "المغيرة بن شعبة"، وظل في سلك التدريس حتى تقاعد العام 1993.
وتم اختياره لإنشاء أول نادٍ أدبي في منطقة تبوك ليثري الحراك الأدبي في المنطقة، وقد نجح في تلك المهمة، حيث تم افتتاح النادي، العام 1994، وظل في رئاسة النادي حتى تقاعد من تلك المهمة العام 2002.
وتضم السيرة الذاتية للراحل عرفة، محطة أدبية أخرى، إذ أسس أول مجلة أدبية تعنى بالأدباء والمفكرين في منطقة تبوك وقد أطلق عليها اسم مجلة "أفنان".
كما أسس مجلسًا في منزله يُعقد كل يوم اثنين، واسماه ( الاثنينية)، ودعا له العديد من أدباء المنطقة والأعيان لإثراء الساحة الأدبية بالشعر والنقد والعلوم الدينية.
ويقول من عرفوه عن قرب، إنه أمضى سنواته الأولى مع والده الشيخ عمر أبو حمد عرفة، حيث تعلم منه الكثير بحكم عمل والده في "العمودية" وارتباط والده ومعرفته بأحوال البادية والحضر، حيث كان لوالده مجلس لحل المنازعات وإصلاح ذات البين للقاصي والداني.