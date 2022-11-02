السعودية تودع محمد عرفة أحد المؤسسين الأوائل لحراكها الأدبي والثقافي‎‎

نعى الوسط الثقافي والأدبي في السعودية، اليوم الأربعاء، محمد عمر عرفة، الذي يصنف ضمن المؤسسين الأوائل للحراك الثقافي والأدبي في المملكة على مدى العقود الماضية.

وتوفي عرفة في منطقة تبوك التي وُلد وعاش فيها، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض الذي لازمه، خلال الأشهر القليلة الماضية، ودخل على إثره المستشفى، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأعلن "نادي تبوك الأدبي"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وفاة مؤسسه وأول رئيس له، وقدم التعازي لعائلته، بينما كشف مقربون من العائلة أن الصلاة على الفقيد ستقام، يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة الظهر في مسجد "البازعي" بمنطقة تبوك شمال المملكة.

وجاء في نعي النادي الأدبي: "تنعى الهيئة الإدارية لنادي تبوك الأدبي المربي والأديب أ.محمد عمر عرفة، مؤسس النادي وأول من ترأس مجلس إدارته، الذي وافته المنية هذا اليوم، كما تتقدم باسمها ونيابة عن كافة مثقفي ومثقفات المنطقة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته. ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".