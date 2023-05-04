الفيلم العراقي "جنائن معلقة" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (ماما) للمخرج المصري ناجي إسماعيل، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اللبناني (يرقة) للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني، كما نوهت اللجنة بفيلم (ألمظ) للمخرجة ميا بيطار من السودان.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الختام: "عشنا وإياكم، وعلى مدار ستة أيام متواصلة، أياماً سينمائية بامتياز، تضاف إلى مسيرة 13 عاماً من عمر المهرجان".

وأضاف: "لن نسدل الستار، بل نختتم العيد السينمائي الثالث عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية بالإعلان عن بدء أعمال الدورة الرابعة عشر، والتي ستقام في الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2024".