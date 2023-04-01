"ألف ليلة وليلة" تقود كورية لعضوية أهم مَجْمع للغة العربية بالسعودية

وضمت قائمة الأعضاء الجدد في المجمع اللغوي الكبير، الذي أنشأته السعودية قبل نحو عامين، الدكتورة يون أون كيونغ، التي تلقب نفسها بالاسم العربي "نبيلة"، لتسهل مناداتها من قبل أصدقائها الكثر في العالم العربي.

وترتبط نبيلة الكورية بعلاقة وثيقة مع الشرق عموماً والعالم العربي وتراثه ولغته بشكل خاص، عندما جذبتها في سن الطفولة حكايات "ألف ليلة وليلة"، الكتاب الشهير الذي تُرجم للعديد من لغات العالم، قبل أن تقرر ملاحقة شغفها ذاك وتدرس العربية بشكل أكاديمي.

ومنذ دخولها الجامعة في تخصص اللغة العربية في كوريا الجنوبية قبل نحو 40 عاماً، بدأت علاقتها مع تلك اللغة ومتحدثيها تقوى بشكل تدريجي قبل أن تصبح أستاذة للغة العربية تعلم على يديها كثير من الكوريين الجنوبيين.

وتشغل نبيلة يون أون كيونغ منصب رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة "هانغوك" للدراسات الأجنبية، كما أنها مقدمة برامج في القسم العربي بـ "كي بي إس"، وهو الخدمة الإعلامية الرسمية باللغة العربية لمختلف الشؤون ذات الصلة بكوريا.

وقبل أن يصدر أمر رسمي بتعيينها، مع آخرين غالبيتهم عرب، في عضوية مجلس أمناء مَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اختارها القائمون على المَجْمع العام الماضي للفوز بجائزة المجمع في فئة تعليم اللغة العربية وتعلمها.