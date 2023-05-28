الروائية لينا هويان الحسن: معظم محكّمي الجوائز ومنظّري الأدب لم يسمعوا بـ"الميثوبيا"

"إرم نيوز" التقى الروائية لينا، وأجرى معها هذا الحوار:

الكاتب ابن بيئته كما يقولون، وأنتِ الروائية السورية، كيف وكم أثر المكان في أعمال لينا؟ دمشق مثالًا؟

تأثرت بعالمين متضادين، دمشق، مدينة المرونة والنعومة والتناغم، والتدبير والديباج والحرير، مدينة الذكاء الحضاري المذهل لمكان يعدّ من أوّل وأقدم الأمكنة المأهولة في العالم!.

وهنالك القطب الآخر، البداوة، الصحراء، القسوة، والسراب، الدروب الواهية، والآفاق المتلاعبة والواحات الوهمية، النساء القويات، الصاخبات، نساء يسلخن جلود الأفاعي ببساطة أن تغلي امرأة الشام قهوتها!.

عشتُ بين نساء يتميزن بعزم حاسم، لا يعرفن المزاح، وعلى الضفة الشامية عشت بين نساء ناعمات مرنات متلاعبات يتقنّ لعبة الأنوثة، تعايشت دمائي الصحراوية، وقلبي الصخري، مع الطباع الشاميّة التي تطبّعت بها، وهي الطباع التي منحتني نعمة التعامل مع البشر، فلو بقيتُ على ما تشربتّه من البداوة لتزعمتُّ جيشًا!