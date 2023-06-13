المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم عادل إمام

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، إطلاق اسم الفنان عادل إمام على دورته السادسة عشرة التي تنطلق فعالياتها في الـ27 من تموز/يوليو وتستمر حتى الـ12 من آب/أغسطس 2023.

وجاء قرار إدارة المهرجان في إطار تكريم عادل إمام الذي تصدرت صورته "البوستر" الرسمي للدورة الجديدة، على الإرث الفني الكبير الذي قدَّمه خلال مسيرته الفنية التي تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون.