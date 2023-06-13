المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم عادل إمام
قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، إطلاق اسم الفنان عادل إمام على دورته السادسة عشرة التي تنطلق فعالياتها في الـ27 من تموز/يوليو وتستمر حتى الـ12 من آب/أغسطس 2023.
وجاء قرار إدارة المهرجان في إطار تكريم عادل إمام الذي تصدرت صورته "البوستر" الرسمي للدورة الجديدة، على الإرث الفني الكبير الذي قدَّمه خلال مسيرته الفنية التي تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون.
وأسهم إمام في إثراء المسرح المصري بعدد كبير من الأعمال، منذ انطلاقة مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة عندما قدَّم مسرحيات "أنا وهو وهي، وثورة قرية، وسري جدًّا"، لتتوالى بعد ذلك أعماله المسرحية الكثيرة والكبيرة، فيما يعتبر كثيرون مسرحية "مدرسة المشاغبين" نقلة نوعية في مسيرته الفنية.
ويُعدُّ عادل إمام أحد أكبر رموز المسرح في مصر والعالم العربي، وقد بدأت موهبته في التمثيل بالظهور من خلال العروض المسرحية التي قدمها في جامعة القاهرة التي كان يدرس فيها.
وفي عام 1962، التحق "الزعيم" بفرقة التلفزيون المسرحية وهو لا يزال طالبًا، قبل أن يحلّق في سماء النجومية بعدما قدّم مئات الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح.