في يوم اللغة العربية.. محمد كرد علي "أمة في رجل"

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم (18 ديسمبر) من عام 1973 قرارا أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، واعتبر من حينها يوماً عالمياً للغة العربية.

وسنستغل هذه المناسبة للتعريف بعلّامة الشام "محمد كرد علي" (1876-1953م)، لما له من دور كبير في إحياء تلك اللغة والدفاع عنها وتعزيز مكانتها.

ولد محمد كرد علي في دمشق عام 1876، لأم شركسية وأسرة من أكراد السليمانية في العراق، ولم يمنعه اعتزازه بذاك الانتماء، من أن يصبح واحداً من ألمع العروبيين والمنافحين عن العربية.

ورغم أنّه تعلَّم الفرنسية في طفولته على يد مدرّس خاص، كما درس آدابها لعامين في مدرسة اللعازاريين، فإنه صار من أشدّ المدافعين عن الحضارة العربية ضد الغربية.

دعَمَه في ذلك اطلاعه الكبير وسعة معرفته، ليس فقط في ما يتعلق بالعلوم العربية، وإنما تعمُّقه في فهم الغرب وفلسفتهم وعلومهم، وبذلك جمع المجد من أطرافه، خاصةً أنه لم يكتفِ بالاطلاع المارق على أمهات الكتب، وإنما كان يتفحَّصها تفحُّص الدارس والراغب بالاستزادة والاستنارة حتى صار مرجعيةً للكثيرين عرباً وأجانب.

يُضاف إلى ذلك سيرة حياته المتقلبة، والضغوطات الكثيرة عليه من قبل السلطات العثمانية، وبَعْدَها الفرنسية، التي زادت من إصراره على مواقفه، ومن إيمانه بضرورة دوره في الدفاع عن الحضارة العربية.

كان عُروبياً مؤمناً بالعربية وأهلها، ولا يرى العروبة تنفصل عن الإسلام في شيء، لذا وقف بالمرصاد للشعوبيين، يردّ طعونهم على العرب والإسلام، ويفنّد حججهم بحجج وبراهين راسخة.