وفاة الفرنسي فيليب بوتزو دي بورغو مُلهِم فيلم "إينتوشابل"

توفي عن 72 عاماً رجل الأعمال الفرنسي المصاب بالشلل الرباعي، فيليب بوتزو دي بورغو، الذي ألهمت قصته فيلم "إينتوشابل"، على ما أفاد أحد مخرجي الشريط الذي يُعدّ أحد أنجح أعمال السينما الفرنسية واقتُبس منه فيلم "ذي أبسايد" الأمريكي.

وأبلغ إريك توليدانو الذي تولى مع أوليفييه نَكاش إخراج "إينتوشابل" عام 2011 وكالة فرانس برس أن دي بورغو "توفي الليلة الماضية في مراكش". ووصف المخرج وفاة دي بورغو بأنها "صدمة" و"مدعاة حزن كبير".

وعُرض "إينتوشابل" في نحو 50 دولة واستقطب في فرنسا نحو 20 مليون مشاهد وحقق نجاحاً كبيراً في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا. واقتُبس منه فيلم أمريكي بعنوان "ذي أبسايد" من بطولة براين كرانستون وكيفن هارت.