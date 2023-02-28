"حين غنّى المحار" للشاعرة التونسية هاجر الأشعل.. قصائد الحب والوطن والبحر

والشاعرة هاجر الأشعل خريجة الجامعة التونسية في اختصاص الأدب الفرنسي، وسبق لها أن نشرت عدة مقالات ذات طابع ثقافي في مجلة "الفنون" التونسية وفي مجلة "المعرفة" اللبنانية.

وتحمل شهادة جامعية في تاريخ الفن والدراسات النحوية، وهي أستاذة لغة فرنسية وحاصلة أيضًا على دبلوم في دراسات الأدب الفرنسي، كما أنها عضو نشط في النوادي الثقافية وتنشر كتاباتها في المجلات العربية في شكل قصص وشعر.

ورغم تخصصها في الأدب الفرنسي، فإنّ الشاعرة تجيد الكتابة باللغة العربية وتعتبر الشاعر العربي نزار قباني "مثلها الأعلى".

وتقول في تصريح نشرته صحيفة "لابراس" التونسية الناطقة بالفرنسية: "أنا ثنائية اللغة، وعندما كنت صغيرة أذهلتني أعمال نزار قباني إلى درجة أنني حفظت عدة مقاطع من قصائده عن ظهر قلب، كما أحببت أعمال الكتاب والشعراء العرب الآخرين، فاللغة العربية لغة ثرية وتتكيف بشكل جيد مع الشعر العاطفي".

وتؤكد هاجر الأشعل أنّها تنوي أن تنشر قريبا حكايات عربية على شكل قصص قصيرة، وقصص قصيرة جدا.