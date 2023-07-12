الرئيس الروسي يمنح الكاتب بروخانوف وسام "ألكسندر نِفسكي"

تقديرا لجهوده في دعم المبادرات والمشاريع، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنه الكاتب والإعلامي المعروف ألكسندر بروخانوف وسام "الكسندر نِفسكي".

وعلى البوابة الرسمية للمعلومات القانونية نشر مرسوم الوسام والذي جاء فيه "يمنح رئيس حركة "الحلم الروسي" الاجتماعية لدعم المبادرات والمشاريع القيمة اجتماعياً ألكسندر بروخانوف وسام ألكسندر نفسكي"، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وحصد بروخانوف العديد من الجوائز منها جائزة "لينينسكي كومسومول" وجائزة "شولوخوف" الدولية وجائزة "بونين" الأدبية، الى جانب منحه الأوسمة السوفيتية "الراية الحمراء"، و"الصداقة بين الشعوب"، و"الاستحقاق".

ولد بروخانوف عام 1938 وعمل في الصحافة المحلية وله عدة أعمال أدبية وروائية ، منها "هناك في أفغانستان"، و"آخر جندي من جنود الإمبراطورية" وغيرها.