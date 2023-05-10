أول فريق "ستاند-أب" كوميدي في سوريا يواجه أزماتها بالدعابات

في مقهى شعبي في وسط دمشق، تعلو قهقهة مع كل نكتة تطال تقنين الكهرباء أو شحّ المحروقات أو تداعي قطاعات منتجة، يرويها أعضاء أول فريق كوميديا ارتجالية في سوريا، حيث لا محرّمات إلا السياسة والدين.

يفتتح شريف حمصي العرض الأسبوعي بالحديث عن ميزات العريس في سوريا، التي باتت تتخطى صفاته الحسنة لتطال مخزونه من محروقات وألواح طاقة.

تسيل دموع بعض الحاضرين من فرط الضحك حين يروي كيف يسوّق لنفسه أمام فتاة أعجبته، "تزوّجيني فمستقبلي مضمون، عندي مئتا ليتر من البنزين وطاقة شمسية لتوليد الكهرباء وثلاث قوارير غاز".

ويقول شريف (31 عامًا): "الوضع في البلاد هستيري، ونواجهه بالضحك الهستيري (...) في بلد مليء بالمشاكل والكآبة".