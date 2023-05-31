"كاتب لا يستيقظ من الكتب".. تجربة القراءة كما عاشها أبرز المفكرين والفلاسفة

يبحر "كاتب لا يستيقظ من الكتب" في محاولات استكشاف المفاهيم حول الكتابة والوجود، والأدب والحياة، من خلال تجارب معاشة للعديد من الأدباء والمفكرين والفلاسفة والنقاد.

والكتاب ترجمة الناقد المغربي محمد آية لعميم عن دار "أكورا" بطنجة، وهو ثمرة عشرين عاما من الترجمة لحوارات وتجارب أصحابها.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يرصد المترجم 15 حوارا مطولا، لكل من الروائي والكاتب المكسيكي كارلوس فوينتيس، الأول بعنوان "السعادة والتاريخ لا يمكن أن يلتقيا"، والثاني بعنوان "في مديح الثقافة الهجينة"، وللناقد والكاتب الفرنسي رولان بارت تحت عنوان "الأدب والتدريس"، ولتزفيطان تودوروف، بلغاري الأصل، تحت عنوان "الدين والحب والجمال.. طرائق لإعادة التجربة مع المطلق"، وللناقدة والروائية البلغارية جوليا كريستيفا تحت عنوان "استعجال التمرد"، وللفيلسوف الفرنسي بول ريكور تحت عنوان "كل كتاب أكتبه يترك شيئاً عالقاً".

وكذلك للروائي الإيطالي أنطونيو تابوكي تحت عنوان "صرت كاتباً بالصدفة"، وللناقد الإيطالي بييترو تشيتاتي تحت عنوان "كتبي شكل من أشكال السرقة"، وللناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو تحت عنوان "كنت بورخيسيا قبل أن أقرأ بورخيس"، وللروائي الإسباني خابيير سركاس تحت عنوان "الرواية سلاح دمار شامل"، ولجون كلود كاريير تحت عنوان "ما مصير البيبليوفيليا (عشق الكتب) في زمن الرقمنة؟"، وللفيلسوف بيير فيسبيريني تحت عنوان "تشكلت الفلسفة القديمة في القرن الـ19"، ولبيرنار بيفو تحت عنوان "أن نقرأ هذا عمل شجاع"، ولميشيل باستورو تحت عنوان "الكتاب الصغير للألوان"، وللكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو تحت عنوان "الكتاب لن يموت أبداً".