الروائي الأردني جلال برجس: ما كتبته سابقًا أعتبره تمريناً على السرد

"إرم نيوز" التقى برجس الذي كرمه العاهل الأردني قبل أيام؛ لمساهمته في إثراء الثقافة المحلية والعربية، وكان هذا الحوار:

حظيت بتكريم ملكي أخيراً؛ لمساهمتك في إثراء الثقافة المحلية والعربية، ماذا يقول جلال برجس عن هذا التكريم؟

ابتهجت كثيرًا بهذا التكريم من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، لما فيه من أبعاد معنوية غاية في الأهمية، فحين يكرم ملكٌ روائيًا فإنه يشير إلى اهتمامه بما نسعى إليه ثقافيًا.

لذا فهذا التكريم ليس لي على الصعيد الشخصي فقط، إنما للثقافة الإنسانية بشكل عام، والأردنية بشكل خاص. إنها رؤية مؤمنة بضرورة الثقافة، ومدى قدرتها على البناء الإنساني، خاصة في مرحلة عالمية شائكة، وصعبة.