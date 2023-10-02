معرض بغداد الدولي للكتاب يسجل حضورا عربيا وأجنبيا مميزا

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية أحمد العلياوي، لـ"إرم نيوز"، إن "المعرض حقق نجاحا كبيرا جداً من حيث مشاركة دور النشر والطباعة والحضور المميز للمواطنين، إضافة لتوافد الكثير من الأجانب إلى المعرض من دول عربية مختلفة".

وبيّن العلياوي أن "المعرض تضمن عقد الكثير من الجلسات الثقافية الحوارية شارك فيها عدد من الكتاب والفنانين العراقيين والعرب، وهو ما أضاف لمسة جديدة على المعرض. مع تسجيل اهتمام إعلامي محلي ودولي بنشاطات المعرض الثقافية المختلفة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المعرض كان رسالة واضحة للعالم بأن بغداد الحضارة عادت من جديد لتأخذ دورها الريادي في مجال الثقافة، وتكون محطة لجمع كل القراء والمثقفين في المنطقة"، مضيفا أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا - على مختلف الأصعدة - لإظهار هذا المعرض بأفضل صورة".