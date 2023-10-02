معرض بغداد الدولي للكتاب يسجل حضورا عربيا وأجنبيا مميزا
حقق معرض بغداد الدولي للكتاب الثقافي في دورته الـ 24 نجاحا كبيراً من حيث عدد دور النشر والطباعة المشاركة، كما سجل حضورا مميزا من عشاق الكتاب والتجمعات الثقافية في العاصمة العراقية، ما دفع الجهات المنظمة إلى تمديد فترة العرض.
وانطلق معرض بغداد الدولي للكتاب يوم 18 أيلول، بمشاركة أكثر من (600) دار نشر وطباعة من العراق، و15 دولة عربية وأجنبية". وبعد أن كان مقررا أن يستمر المعرض إلى غاية 27 سبتمبر، تم تمديده إلى غاية 29 سبتمبر؛ نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية أحمد العلياوي، لـ"إرم نيوز"، إن "المعرض حقق نجاحا كبيرا جداً من حيث مشاركة دور النشر والطباعة والحضور المميز للمواطنين، إضافة لتوافد الكثير من الأجانب إلى المعرض من دول عربية مختلفة".
وبيّن العلياوي أن "المعرض تضمن عقد الكثير من الجلسات الثقافية الحوارية شارك فيها عدد من الكتاب والفنانين العراقيين والعرب، وهو ما أضاف لمسة جديدة على المعرض. مع تسجيل اهتمام إعلامي محلي ودولي بنشاطات المعرض الثقافية المختلفة".
وأضاف المتحدث ذاته أن "المعرض كان رسالة واضحة للعالم بأن بغداد الحضارة عادت من جديد لتأخذ دورها الريادي في مجال الثقافة، وتكون محطة لجمع كل القراء والمثقفين في المنطقة"، مضيفا أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا - على مختلف الأصعدة - لإظهار هذا المعرض بأفضل صورة".
من جهته، قال عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي عارف الحمامي، لـ"إرم نيوز"، إن "المعرض شهد نجاحا كبيرا جداً من حيث مشاركة دور النشر والطباعة والحضور العربي والأجنبي، إضافة إلى الحضور اليومي الكبير للقراء ومحبي الثقافة من العراقيين، ما أعطى انطباعا رائعا عن العراق وحبه للثقافة".
وبين الحمامي أن "الحضور الشعبي منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض كان أمرا مفرحا حقاً، أظهر محبة العراقيين للقراءة والثقافة، إضافة للحضور الرسمي، فإشارة انطلاق المعرض تمت بحضور رئيس الوزراء، فيما شارك رئيس الجمهورية وغالبية الوزراء والنواب في المعرض بشكل يومي، ما شكّل دعما كبيرا للمعرض".