"مهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين" يسعى لتعايش الأعراق (صور)
نظم الأكراد في ألمانيا فعاليةً ثقافية فنية، هدفوا من خلالها إلى التعريف بالتراث والثقافة الكردية، وتعزيز التعايش بين الأعراق والثقافات، والتعريف بإسهامات المثقفين الأكراد.
وتحت عنوان "مهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين"، اختتم "مركز ميتاني للثقافة والفن" في برلين، مؤخرًا، أنشطة المهرجان بمشاركة واسعة من أبرز وجوه الثقافة الكردية وغيرهم.
وتنوعت أنشطة المهرجان بين عروض الفلكلور والأغاني والموسيقا والرقصات الكردية، والمعارض الفنية التشكيلية، وبازار للصناعات اليدوية التقليدية، ومعرض الكتب، والمحاضرات الثقافية، وعروض الأزياء والآلات الموسيقية الكردية، وكذلك بمنح جائزة المهرجان مناصفة لكل من الفنان الكردي الراحل محمد علي شاكر، والفنان محمود عزيز شاكر.
ويقول بيناف مصطفى، عضو "مركز ميتاني" واللجنة المنظمة للمهرجان، لـ"إرم نيوز"، إن "المهرجان شارك فيه هذا العام العديد من الكتّاب، والشعراء، والنقاد، والفنانين، والصحفيين، فضلًا عن العشرات من الأنشطة الثقافية المهمة".
ويضيف بيناف مصطفى، لـ"إرم نيوز": "الهدف من تنظيم المهرجان كان خلق مكان التقاء بين الثقافات المختلفة، وتمكين حوار بنّاء بينهما، وإيجاد بيئة مناسبة يعرض فيها الكتّاب والفنانون أعمالهم ويتحدثوا إلى جمهورهم".
واختتم بيناف حديثه بالقول: "تعلمنا الكثير من مهرجاننا، واكتسبنا خبرة قيّمة من أجل تنظيم المهرجان بشكل أكثر احترافًا في المستقبل.. ولدى ميتاني الكثير ليفعله في المستقبل؛ فبالإضافة إلى المهرجان السنوي، ثمة العديد من المشاريع والفعاليات والعروض الاجتماعية والثقافية".
وبدوره، يقول الشاعر الكردي تنكزار ماريني إن "المهرجان أقيم على 3 مستويات؛ الأول: المستوى التنظيمي، وتميز بنجاحه اللافت وباختياره المكان والزمان المناسبين، وإدراك القائمين لوظائفهم بدقة. والثاني: على مستوى الحضور، والذي كان مهتمًا وشغوفًا. والثالث: المواد التي قُدمت بمستوى اختصاصي جيد، وإدارة الجلسات بمقاييس عالمية".
ويؤكد تنكزار ماريني، لـ"إرم نيوز": "استمعت بتقديم فقرتي، حيث أردتها أن تكون قصيرة، وأصغيت إلى نصوص وحوارات جيدة، هادئة ومهنية، وفرحت بلقاء بعض الأصدقاء القدامى، والتعرف على أخوات وأخوة جدد، وأبهرني مستوى الموسيقيين الكرد، وما قاموا به من أداء رائع".