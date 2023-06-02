"مهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين" يسعى لتعايش الأعراق (صور)

ويضيف بيناف مصطفى، لـ"إرم نيوز": "الهدف من تنظيم المهرجان كان خلق مكان التقاء بين الثقافات المختلفة، وتمكين حوار بنّاء بينهما، وإيجاد بيئة مناسبة يعرض فيها الكتّاب والفنانون أعمالهم ويتحدثوا إلى جمهورهم".

واختتم بيناف حديثه بالقول: "تعلمنا الكثير من مهرجاننا، واكتسبنا خبرة قيّمة من أجل تنظيم المهرجان بشكل أكثر احترافًا في المستقبل.. ولدى ميتاني الكثير ليفعله في المستقبل؛ فبالإضافة إلى المهرجان السنوي، ثمة العديد من المشاريع والفعاليات والعروض الاجتماعية والثقافية".